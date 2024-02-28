Зеленский в Албании — какая цель визита украинского президента

Президент Украины Владимир Зеленский в Албании. Фото: Игли Хасани / Х

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Албании Тирану. Украинский лидер проведет переговоры с премьер-министром Албании Эди Рамой. Стороны обсудят оборонное и политическое сотрудничество стран, Формулу мира и соглашения о безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 28 февраля.

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Зеленский планирует 28 февраля встретиться с Рамой и принять участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Албании.

Президент с премьером обсудят сотрудничество Украины и Албании в оборонной и политической сферах, а также Формулу мира. Политики согласуют дальнейшие шаги в работе над соглашениями о безопасности.

"Албания — одна из стран, которые присоединились к Вильнюсской декларации G7, за что мы очень благодарны", — подчеркнул Зеленский.

Во время второго саммита "Украина — Юго-Восточная Европа" представители государств будут говорить об общем пути к евроатлантической цели, сообщает президент.

"Предложу поддержать усилия Украины по обеспечению справедливого и долговременного мира, организацию Глобального саммита мира в Швейцарии. Проведу двусторонние встречи с участниками саммита", — добавил лидер Украины.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленского в Тиране встретил министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Дипломат подчеркнул, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной.

А 27 февраля президент посетил Саудовскую Аравию. Зеленский напомнил, что в прошлом году в Джидде стороны провели результативную встречу на уровне советников по реализации Формулы мира.