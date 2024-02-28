Война с Россией и вступление Украины в ЕС и НАТО — выступление Зеленского на саммите в Албании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает в среду, 28 февраля, с рабочим визитом в Албании, где он уже выступил на открытии саммита "Украина — Юго-Восточная Европа". Глава государства акцентировал внимание на важности завершения войны в Украине и присоединения государства к Европейскому союзу и Североатлантическому альянсу. Кроме того, президент поблагодарил за поддержку Формулы мира и оказание военной помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Зеленский отметил важность сотрудничества между странами для обеспечения безопасности каждого государства. Президент подчеркнул, что каждая нация, которая придерживается принципов европейского и евроатлантического сообществ и стремится стать их членом, имеет на это право.

"Украина поддерживает ваши страны на пути интеграции и благодарна за поддержку нашей интеграции. Евросоюз и НАТО обеспечили для Европы самую длинную и надежную эпоху безопасности и экономического развития. И мы все равно достойны быть частью европейского и евроатлантического сообществ", — отметил глава государства.

Отдельно Зеленский поблагодарил за поддержание в мире Формулы мира и работу над ее реализацией. Он пригласил представителей стран принять участие в первом Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии.

"Очевидное преимущество Формулы мира заключается в ее всеохватности, то есть в том, что каждый аспект российской войны может быть разрешен благодаря пунктам Формулы, но также и в инклюзивном характере Формулы. Каждый лидер и страна могут проявить себя в мирном процессе. Мы стремимся, чтобы международное право и глобальная стабильность базировались на действительно многосторонних и прозрачных процессах — на равенстве наций", — утверждает президент.

Владимир Зеленский и представители других стран. Фото: ОП

Вдобавок украинский лидер сказал о защите страны. Зеленский предложил странам объединить усилия и укреплять оборону государств.

"Мы гордимся тем, что в Украине работает около 500 оборонных компаний. Но этого недостаточно, чтобы победить Путина. И мы заинтересованы в совместном производстве со всеми партнерами", — добавил глава Украины.

Зеленский подчеркнул, что союзники должны увеличивать сотрудничество "в логистике и инфраструктуре, в торговых и энергетических отношениях, в политике, в противодействии российской дезинформации и российским попыткам дестабилизировать наши политические системы".

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Албании Тираны. Встретил его министр иностранных дел Албании Игли Хасани. Дипломат подчеркнул, что это ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной.

В ходе встречи с премьер-министром Албании Эди Рамой лидеры подписали договор о дружбе и сотрудничестве и обсудили оборонные нужды Украины.