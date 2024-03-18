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Остаточний вирок і виліт з Борисполя будь-куди — бачення кінця війни від Резнікова

18 березня 2024 20:26
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мир в Україні - бачення Резнікова щодо закінчення війни
Олексій Резніков. Фото: Уніан
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Україна бачить закінчення війни лише на своїх умовах. Нашу формулу миру будуть обговорювати на Глобальному саміті миру, який має відбуватися незабаром. Доти політики, експерти та військові висловлюються щодо свого бачення закінчення війни та настання миру. 

Яким бачить повний усталений мир ексміністр оборони України Олексій Резніков, ексклюзивно дізналося Новини.LIVE. 

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— Яке закінчення війни, за яких умов, ви б вважали миром? 

— Для мене це різні та не тотожні поняття: закінчення війни та мир. Тому для мене в ідеальному сценарії є три ознаки повного усталеного миру: 

  1. Як для віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграціі ТОТ 2020-2021, міністра оборони 2021-2023 — це вихід наших прикордонників на кордони України міжнародно визнанні (включаючи рф) у 1991 році.
  2. Як для юриста — це остаточний вирок міжнародного трибуналу щодо кремлівських злочинців,на кшталт Нюрнберг—2.
  3. Як для чоловіка, брата, батька та дідуся — це можливість полетіти на вихідних з моїми близькими  з аеропорту Бориспіль у будь-яку країну рейсом міжнародної авіакомпанії на вибір, це буде означати безпечне та мирне небо в Україні.

Додамо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі радників із національної безпеки з держав-партнерів було обговорено всі десять пунктів української Формули миру. За його словами, після цього буде вестися робота для організації Глобального саміту миру.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла назвала Новини.LIVE свої два варіанти закінчення війни. Один із них — найгірший сценарій, в якому фігурує Янукович. 

А от військові Третьої окремої штурмової бригади, з якими поспілкувалося Новини.LIVE, мають спільну позицію щодо перемовин з Росією, і вона радикальна. 

Олексій Резніков
війна
авіасполучення
перемир'я
Росія

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