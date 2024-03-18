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Окончательный приговор и вылет из Борисполя куда угодно — видение конца войны от Резникова

18 марта 2024 20:26
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Мир в Украине - как Резников видит окончание войны
Алексей Резников. Фото: Униан
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украина видит окончание войны только на своих условиях. Нашу формулу мира будут обсуждать на Глобальном саммите мира, который должен проходить в скором времени. До этого политики, эксперты и военные высказываются о своем видении окончания войны и наступления мира.

Каким видит полный устоявшийся мир экс-министр обороны Украины Алексей Резников, эксклюзивно узнало Новини.LIVE.

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— Какое окончание войны, при каких условиях, вы бы считали миром?

— Для меня это разные и не тождественные понятия: окончание войны и мир. Поэтому для меня в идеальном сценарии есть три признака полного устоявшегося мира:

  1. Как для вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ТОТ 2020-2021, министра обороны 2021-2023 — это выход наших пограничников на границы Украины международно признанные (включая РФ) в 1991 году.
  2. Как для юриста — это окончательный приговор международного трибунала в отношении кремлевских преступников, типа Нюрнберг—2.
  3.  Как для мужа, брата, отца и дедушки — это возможность полететь на выходных с моими близкими из аэропорта Борисполь в любую страну рейсом международной авиакомпании по выбору, это будет означать безопасное и мирное небо в Украине.

Добавим, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на встрече советников по национальной безопасности из государств-партнеров были обсуждены все десять пунктов украинской Формулы мира. По его словам, после этого будет вестись работа относительно организации Глобального саммита мира.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла назвала Новини.LIVE свои два варианта окончания войны. Один из них — самый плохой сценарий, в котором фигурирует Янукович.

А вот военные Третьей отдельной штурмовой бригады, с которыми пообщалось Новини.LIVE, имеют общую позицию по поводу переговоров с Россией, и она радикальна.

Алексей Резников
война
авиасообщение
перемирие
Россия

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