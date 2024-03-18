Безугла назвала варіант закінчення війни - чи буде мир

Мар'яна Безугла. Фото: з відкритих джерел

Україна готується до Глобального саміту миру, де лідери країн будуть обговорювати формулу миру для України. Наразі політики, експерти та військові озвучують своє бачення закінчення російсько-української війни, і головне — повернення кордонів 1991 року. Та не виключено, що все може відбутися інакше.

Найгірший варіант, який може статися з Україною, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповіла народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона також розповіла, коли може закінчитися війна.

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"Війна не закінчиться, поки існуватиме Росія, оскільки вона існуватиме, війна не закінчиться ніколи. Тож вихід на кордони 1991 року з подальшою постійною оборонною операцією, як в Ізраїлі, з бомбосховищами в кожному будинку, вишколом з дитинства і розвитком ОПК як основи економіки. Така наша доля", — сказала Безугла.

Також вона озвучила найгірший сценарій закінчення війни, який може чекати на Україну.

"Або ж капітулюємо — встановлення нейтрального проросійського режиму і відкат до Януковича. Теж як варіант закінчення війни. Росія планує цю фазу до 2030 року", — заявила Безугла.

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Водночас він додав, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.

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