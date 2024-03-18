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Безуглая назвала наихудший вариант окончания войны, где фигурирует Янукович

18 марта 2024 13:41
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Безуглая назвала вариант окончания войны - будет ли мир
Марианна Безуглая. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украина готовится к Глобальному саммиту мира, где лидеры стран будут обсуждать формулу мира для Украины. Политики, эксперты и военные озвучивают свое видение окончания российско-украинской войны, и главное — возвращение границ 1991 года. Но не исключено, что все может произойти по-другому.

Наихудший вариант, который может произойти с Украиной, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказала народная депутат Марьяна Безуглая. Она также рассказала, когда может окончиться война.

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Окончание войны и план мира

"Война не закончится, пока будет существовать Россия, поскольку она будет существовать, война не закончится никогда. Так что выход на границы 1991 года с последующей постоянной оборонной операцией, как в Израиле, с бомбоубежищами в каждом доме, обучением с детства и развитием ОПК как основы экономики. Такова наша судьба", — сказала Безуглая.

Также она озвучила наихудший сценарий окончания войны, который может ждать Украину.

"Или капитулируем — установление нейтрального пророссийского режима и откат к Януковичу. Тоже как вариант окончания войны. Россия планирует эту фазу к 2030 году", — заявила Безуглая.

Напомним, Зеленский рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессор признает свое поражение.

В то же время он добавил, что с 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет провести мирный саммит с участием России. На его предложение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы нашему государству навязывали какие-либо форматы и формулы мира.

Ранее Новини.LIVE эксклюзивно узнали у бойцов легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады их отношение к переговорам с Россией. Ответы были радикальны.

война
Марьяна Безуглая
переговоры
Виктор Янукович
Россия

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