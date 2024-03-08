Ердоган запропонував мирний саміт за участі Росії — як відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хоче провести мирний саміт за участі Росії. На його пропозицію відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Про це лідери країн заявили на спільній пресконференції у Стамбулі у п'ятницю, 8 березня.

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"Ми готові приймати мирний саміт, до якого також буде залучена Росія. Під час наших консультацій ми обмінялися думками щодо питань, які стосуються стабільності Чорного моря", — розповів Ердоган.

Водночас Зеленський відповів, що не бачить, як можна вести перемовини з країною, яка все руйнує. Він не бачить представників Росії на такому саміті.

"Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат — справедливий мир для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники РФ", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Він зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Також Зеленський постановив присвоїти корвету класу Ada ВМС ЗСУ ім’я українського гетьмана. Згідно з указом, надалі корвет іменуватимуть — "Гетьман Іван Виговський".