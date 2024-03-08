Зеленський прибув із візитом до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Володимир Зеленський прибув з офіційним візит до Туреччини. Відомо про заплановану зустріч президента України з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило державне інформаційне агентство Туреччини "Anadolu Ajansi" в п'ятницю, 8 березня.

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Хто зустрів делегацію України

Літак із Зеленським та його делегацією прилетів до аеропорту Стамбула імені Ататюрка.

Делегацію України, до якої входить міністр оборони Рустем Умєров, зустрічали заступник глави МЗС Туреччини Мехмет Захіт Узун, губернатор району Зейтінбурну Адем Услу та заступник командувача оперативного штабу 1-ї армії ЗС Туреччини генерал-бригадир Алі Іхсан Булут.

Плани на візит

Під час переговорів президенти України та Туреччини обговорять перебіг війни РФ проти України, а також Чорноморську зернову угоду, визволення українських полонених з російського полону і двостороннє співробітництво.

В Офісі президента зазначили, що особливу увагу під час візиту буде приділено спільним проєктам в сфері оборонної промисловості. Володимир Зеленський відвідає верфі, де будують корвети для ВМС України, і проведе зустрічі з представниками турецьких оборонних компаній.

Нагадаємо, що 28 лютого Зеленський відвідав Албанію, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський призначив Залужного послом України в Британії.