Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський призначив Залужного послом України в Британії arrow

Зеленський призначив Залужного послом України в Британії

7 березня 2024 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський призначив Залужного послом України в Британії
Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного на нову посаду. Він став послом України у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер, 7 березня.

Читайте також:

Залужний став послом України у Британії

"Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", — йдеться в повідомленні.

МЗС України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Також глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що причиною відставки Валерія Залужного не міг стати конфлікт із Президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він вважає, що глава держави ухвалив правильне рішення.

Володимир Зеленський
Великобританія
Україна
Валерій Залужний
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня