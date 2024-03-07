Зеленський призначив Залужного послом України в Британії

Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного на нову посаду. Він став послом України у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у четвер, 7 березня.

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"Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", — йдеться в повідомленні.

МЗС України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Також глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що причиною відставки Валерія Залужного не міг стати конфлікт із Президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він вважає, що глава держави ухвалив правильне рішення.