Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии

Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на новую должность. Он стал послом Украины в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в четверг, 7 марта.

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"Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении.

МИД Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

Напомним, 8 февраля президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Также глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной отставки Валерия Залужного не мог стать конфликт с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он считает, что глава государства принял правильное решение.