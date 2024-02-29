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Буданов намекнул на причину отставки Залужного

29 февраля 2024 11:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Буданов намекнул на причину отставки Залужного
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР МО Украины/Telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что причиной отставки Валерия Залужного не мог стать конфликт с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он считает, что глава государства принял правильное решение.

Об этом Буданов сообщил в интервью CBC News в среду, 28 февраля.

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Буданов прокомментировал возможные разногласия между Зеленским и Залужным. По его словом, маловероятно, что между ними был конфликт, учитывая, что Залужный являлся подчиненным президента.

Буданов также предположил, что решение Зеленского о смене Залужного было правильным. 

"Если все хорошо, все отлично и все сделано как надо, то почему мы оказались в нынешней ситуации?" — добавил глава ГУР.

Напомним, 8 февраля президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Политолог Игорь Чаленко предположил, что среди причин увольнения главкома, вероятно, разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Украинцы неоднозначно отреагировали на подобные кадровые изменения. Они критиковали президента и требовали вернуть Залужного на должность.

Владимир Зеленский
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Валерий Залужный
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