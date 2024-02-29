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Буданов натякнув на причину відставки Залужного

29 лютого 2024 11:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Буданов натякнув на причину відставки Залужного
Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР МО України/Telegram
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що причиною відставки Валерія Залужного не міг стати конфлікт із Президентом України Володимиром Зеленським. Водночас він вважає, що глава держави ухвалив правильне рішення.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю CBC News у середу, 28 лютого.

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Буданов прокоментував можливі розбіжності між Зеленським та Залужним. За його словами, малоймовірно, що між ними був конфлікт з огляду на те, що Залужний був підлеглим президента.

Буданов також припустив, що рішення Зеленського про зміну Залужного було правильним.

"Якщо все добре, все відмінно і все зроблено як треба, то чому ми опинилися в нинішній ситуації?" — додав голова ГУР.

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На його місце був призначений командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

Політолог Ігор Чаленко припустив, що серед причин звільнення головкому, ймовірно, різні погляди у підході до мобілізації та бойових дій.

Українці неоднозначно відреагували на такі кадрові зміни. Вони критикували президента та вимагали повернути Залужного на посаду.

Володимир Зеленський
скандал
Валерій Залужний
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Кирило Буданов
відставка

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