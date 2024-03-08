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Зеленский прибыл с визитом в Турцию

8 марта 2024 15:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский прибыл с визитом в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Офис Президента
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию . Известно о запланированной встрече президента Украины с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщило государственное информационное агентство Турции "Anadolu Ajansi" в пятницу, 8 марта.

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Кто встретил делегацию Украины

Самолет с Зеленским и его делегацией прилетел в аэропорт Стамбула имени Ататюрка.

Делегацию Украины, в которую входит министр обороны Рустем Умеров, встречали заместитель главы МИД Турции Мехмет Захит Узун, губернатор района Зейтинбурна Адем Услу и заместитель командующего оперативным штабом 1-й армии ВС Турции генерал-бригадир Али Ихсан Булут.

Планы на визит

В ходе переговоров президенты Украины и Турции обсудят ход войны РФ против Украины, а также Черноморское зерновое соглашение, освобождение украинских пленных из российского плена и двустороннее сотрудничество.

В Офисе президента отметили, что особое внимание во время визита будет уделено совместным проектам в сфере оборонной промышленности. Владимир Зеленский посетит верфи, где строят корветы для ВМС Украины и проведет встречи с представителями турецких оборонных компаний.

Напомним, что 28 февраля Зеленский посетил Албанию , где встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии.

Владимир Зеленский
Турция
Реджеп Эрдоган
Умеров

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