Зеленський сьогодні відвідає Туреччину — яка мета візиту
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 березня, відвідає Туреччину. Під час візиту український лідер зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Telegram.
Візит Зеленського до Туреччини 8 березня
Серед тем для обговорення з турецьким президентом будуть:
- Формула миру та організація Саміту миру
- безпека судноплавства в Чорному морі;
- глобальна продовольча стабільність;
- звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія.
"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері", — додали в ОП.
Крім того, Зеленський відвідає корабельні, на яких триває будівництво корветів для ВМС України.
Також він зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.
Нагадаємо, 28 лютого Зеленський відвідав Албанію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою.
Також ми писали, що український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.
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