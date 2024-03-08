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Зеленський сьогодні відвідає Туреччину — яка мета візиту

8 березня 2024 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський сьогодні відвідає Туреччину — яка мета візиту
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 березня, відвідає Туреччину. Під час візиту український лідер зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Telegram.

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Серед тем для обговорення з турецьким президентом будуть:

  • Формула миру та організація Саміту миру
  • безпека судноплавства в Чорному морі;
  • глобальна продовольча стабільність;
  • звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері", — додали в ОП.

Крім того, Зеленський відвідає корабельні, на яких триває будівництво корветів для ВМС України.

Також він зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

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Скриншот допису ОП

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський відвідав Албанію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою. 

Також ми писали, що український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.

Володимир Зеленський
Туреччина
Реджеп Ердоган
війна в Україні

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