Зеленський сьогодні відвідає Туреччину — яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 березня, відвідає Туреччину. Під час візиту український лідер зустрінеться з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у Telegram.

Читайте також:

Візит Зеленського до Туреччини 8 березня

Серед тем для обговорення з турецьким президентом будуть:

Формула миру та організація Саміту миру

безпека судноплавства в Чорному морі;

глобальна продовольча стабільність;

звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, яких утримує Росія.

"Окрема увага під час візиту буде прикута до спільних проєктів в оборонно-промисловій сфері", — додали в ОП.

Крім того, Зеленський відвідає корабельні, на яких триває будівництво корветів для ВМС України.

Також він зустрінеться із представниками турецьких оборонних компаній.

Скриншот допису ОП

Нагадаємо, 28 лютого Зеленський відвідав Албанію. Там він зустрівся з прем'єр-міністром країни Еді Рамою.

Також ми писали, що український лідер перебував у Саудівській Аравії, де провів перемовини зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Головною темою зустрічі була Формула миру.