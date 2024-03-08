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Зеленский сегодня посетит Турцию — какая цель визита

8 марта 2024 10:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский сегодня посетит Турцию — какая цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, посетит Турцию. В ходе визита украинский лидер встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в Telegram.

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Среди тем для обсуждения с турецким президентом будут:

  • Формула мира и организация Саммита мира
  • безопасность судоходства в Черном море;
  • глобальная продовольственная стабильность;
  • освобождение украинских пленных и политических заключенных, которых удерживает Россия.

"Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере", — добавили в ОП.

Кроме того, Зеленский посетит корабельные, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины.

Он также встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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Скриншот поста ОП

Напомним, 28 февраля Зеленский посетил Албанию. Там он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.

Также писали, что украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.

Владимир Зеленский
Турция
Реджеп Эрдоган
война в Украине

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