Зеленский сегодня посетит Турцию — какая цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 марта, посетит Турцию. В ходе визита украинский лидер встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в Telegram.
Визит Зеленского в Турцию 8 марта
Среди тем для обсуждения с турецким президентом будут:
- Формула мира и организация Саммита мира
- безопасность судоходства в Черном море;
- глобальная продовольственная стабильность;
- освобождение украинских пленных и политических заключенных, которых удерживает Россия.
"Отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере", — добавили в ОП.
Кроме того, Зеленский посетит корабельные, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины.
Он также встретится с представителями турецких оборонных компаний.
Напомним, 28 февраля Зеленский посетил Албанию. Там он встретился с премьер-министром страны Эдди Рамой.
Также писали, что украинский лидер находился в Саудовской Аравии, где провел переговоры с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Главной темой встречи была Формула мира.
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