Эрдоган предложил мирный саммит с участием России — как отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет провести мирный саммит с участием России. На его предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом лидеры стран заявили на совместной пресс-конференции в Стамбуле в пятницу, 8 марта.

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Мирный саммит с участием РФ

"Мы готовы принимать мирный саммит, к которому также будет привлечена Россия. Во время наших консультаций мы обменялись мнениями по вопросам, которые касаются стабильности Черного моря", — рассказал Эрдоган.

В то же время Зеленский ответил, что не видит, как можно вести переговоры со страной, которая все разрушает. Он не видит представителей России на таком саммите.

"Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ", — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Зеленский постановил присвоить корвету класса Ada ВМС ВСУ имя украинского гетмана. Согласно указу, в дальнейшем корвет будут именовать — "Гетман Иван Выговский".