Третя штурмова - про вихід з Авдіївки та ставлення до перемовин з РФ

Бійці третьої штурмової бригади. Фото: Новини.LIVE

На початку лютого 2024-го третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці. "Авдіївське пекло" — саме так штурмовики описували те, з чим їм довелося стикнутися. Згодом командування вирішило — військові мають покинути місто.

Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Вмовити військових на відверту розмову — справа не з легких, навіть з точки зору організації. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення.

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Легендарна третя ОШБр

"Багато відомих людей знаходяться в нашій бригаді, і легендарними нас робить мотивація, наші дії, наш шлях до перемоги, як ми цього бажаємо і як ми до цього йдемо. А щодо мотивації для людей, то їх не змотивують кошти, якщо для них не були мотивацією міста, стерті з лиця землі — Бахмут, Буча, Ірпінь, Харків, який обстрілюється. Якщо це для них не мотивація, то більше справа у вихованні", — говорить командир підрозділу "Ерік Хитрий".

Командир підрозділу 3 ОШБр "Ерік Хитрий". Фото: Новини.LIVE

"Я прийшов, бо у мене брат тут служить. Захотів тут подвіжувати, і мені сподобалося і надалі працювати з хлопцями, на яких можна понадіятися і йти в бій з побратимами, які можуть прикрити", — розповів штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3 ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

"У штурмовика є свої плюси і мінуси. Чим ближче до п***в, тим далі від мінометів. Я так вважаю. І пострілятися на автоматах цікавіше, ніж сидіти і чекати, доки тобі щось на голову впаде", — каже штурмовик "Гострий".

Штурмовик 3 ОШБр "Гострий". Фото: Новини.LIVE

"Люди, які хочуть стати частиною історії, частиною цієї війни за волю України, хочуть до нас потрапити. Ворога ми переможемо лише особистими якостями і підготовкою. Кількістю ми його не візьмемо, потужністю також, а от підготовкою та серйозним ставленням до справи — це наш єдиний шлях до успіху", — зазначає командир підрозділу "Ерік Хитрий".

Бійці другого штурмового батальйону 3 ОШБр. Фото: Новини.LIVE

Бойові виходи і поповнення резерву

"Якщо на Бахмутському напрямку штурмували, зачищали, то в Авдосі стояла трішки інша задача. Кожна задача відрізняється, сказати, що вони були однакові, не можна", — сказав штурмовик "Шустрий".

"Складна евакуація з Авдіївки була в плані того, що вона тривала постійно, не було часу відпочити. Завдяки тому, що рівень медицини бійців був доволі високий, вони на полі бою надавали дуже хорошу медичну допомогу. Так само, поки їх привозили сюди, були в стабільному стані. Мінус, що ти постійно їздиш, нормально не спиш, не було часу поїсти. Але це не так важливо, бо була робота, яку потрібно виконати", — розповів "Погон", другий номер медичного екіпажу.

"Погон", другий номер медичного екіпажу. Фото: Новини.LIVE

"З кожним днем все важче і важче. Ці п***и наступають і наступають. Гасити треба. Але в нас в бригаді все чьотко. Побільше б людей сюди, щоб воювали теж. Оце мені не подобається, що люди працюють, а ухилянти сидять і нічого не роблять. Розказують, як вони донатять 5 грн на ЗСУ тощо, а треба брати яйця в кулак і щось робить", — заявив штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3 ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

"Мені подобається, як їх пакують, хай. Чим швидше він сюди попаде, тим скоріше прийме, що воювати прийдеться, і візьметься за голову. Все впирається в людей, які в тилу, які просто забивають болт. Ті самі ухилянти — ніхто вже воювати не хоче, бігають і ховаються, поки знов не прийде в його хату. А якщо він нічого не робитиме, то воно дуже швидко прийде в його хату, тільки буде пізно", — висловився штурмовик "Гострий".

Армія дронів — витрати і здобутки

"Штурмові групи не завжди бачать ворога, коли бої у приватному секторі. Багато будинків, погребів, в яких росіяни ховаються. Тим паче ночами вони ходять по одному, і з дрона їх легше побачити. Цікава робота тим, що ти безпосередньо спостерігаєш за полем бою, першим отримуєш актуальну інформацію, плюс це коригування артилерії на ворога, яке завдає їм великої шкоди", — каже оператор-розвідник БпЛА "Арчі".

Оператор-розвідник БпЛА "Арчі". Фото: Новини.LIVE

"За одну операцію було втрачено понад 10 дронів. Це за один день. Те, що це розхідний матеріал, я можу підтвердити, це 100%. Але краще втратити 10 дронів, ніж одне людське життя", — каже оператор-розвідник БпЛА "Емінем".

Оператор-розвідник БпЛА "Емінем". Фото: Новини.LIVE

Додамо, що наразі третя штурмова бригада збирає кошти на техніку, яка буде нищити дрони ворога. Оголошений збір на 5 млн грн для дронової війни. Долучитися можна, перейшовши за кюаркодом.

Збір на дронові війни. Фото: 3 ОШБр

Забезпечення бригади — хто допомагає

"Те, що потрібно постійно, — це автомобілі, дрони, засоби теплового бачення, нічного бачення. Абсолютно всі речі, які є на війні, — це розхідний матеріал. Боєприпасів порівняно з ворогом у нас мало, хочеться вийти хоча б на такий само рівень із забезпечення, як у ворога", — зауважив командир підрозділу "Ерік-Хитрий".

Командир підрозділу 3 ОШБр "Ерік Хитрий". Фото: Новини.LIVE

"Держава на останньому місці, волонтери набагато більше всього дають. І свої кошти також на це йдуть. Втрачається все, від берців до шапки, воно все б'ється, рветься, ламається. І кожен вихід ти собі маєш щось нове докупити, бо старе або діряве, або розірване, або ти його десь загубив", — розповів штурмовик "Гострий".

"80-90% зарплати дійсно йде на війну, на забезпечння себе, мого підрозділу тощо", — підсумував командир бригади "Ерік-Хитрий".

Медична евакуація

"Непідготовленій людині, яка не стикалася з роботою в бойових умовах, це буде незвично. Чи важливо проходити курси? Так, важливо. Без бази ви не зрозумієте, що вам робити. Кров тече, а ви такі "ой, блін". Тремтіння проходить, коли тобі приносять пораненого, ви кладете його на кушетку, обдивляєтесь. У нашій специфіці молоді хлопці, стараєшся допомогти максимально, щоб вони повернулися в стрій", — розповів "Світлий", головний медик екіпажу.

"Світлий", головний медик екіпажу. Фото: Новини.LIVE

"Найважча травма для бійця — ампутація, коли він не може ходити. Людина розуміє, що у неї немає ноги і вона вже не повернеться на свою посаду", — каже "Погон", другий номер медичного екіпажу.

Медики в евакуаційному автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Перемога і перемовини

"З Росією мирні переговори? Хай Росія сама з собою там договарюється. Я проти. Вони прийшли, нарізали, нагвалтували... Про що домовляться?" — зазначає штурмовик "Гострий".

"Переговорів не буде, ми будемо їх ї***ти до останньлго п***а. Їм п***а. Нехай даже бігудєй не накручують о якісь там будуть переговори", — вважає штурмовик "Шустрий".

"Я думаю, після Бучі, Ірпеня, Ізюма з терористами немає про що вести перемовини", — поділився оператор-розвідник БпЛА "Арчі".

Оператор-розвідник БпЛА "Арчі". Фото: Новини.LIVE

"Я військовослужбовець, і я виконую наказ. Скільки треба, стільки і буду. Цивільним я скажу так: не для того люди гинули і віддавали життя, щоб зараз просто так скласти руки. Сципіть зубами, йдіть у військо — і буде перемога", — підсумував головний медик екіпажу "Світлий".

Нагадаємо, бійці третьої штурмової бригади показали новий інтерактивний тир для рекрутів, призначений для первинного етапу вогневої підготовки. Йдеться про високотехнологічний комплекс Strata22.