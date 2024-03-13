Третья штурмовая - о выходе из Авдеевки и отношении к переговорам с РФ

Бойцы третьей штурмовой бригады. Фото: Новини.LIVE

В начале февраля 2024-го третья штурмовая бригада была переброшена для усиления воинов ВСУ в Авдеевке. "Авдеевский ад" — именно так штурмовики описывали то, с чем им пришлось столкнуться. Впоследствии командование решило — военные должны покинуть город.

После выхода из Авдеевки никаких интервью и заявлений. Уговорить военных на откровенный разговор дело не из легких, даже с точки зрения организации. Но команда Новини.LIVE получила разрешения, проложила маршрут и выехала поближе к линии столкновения.

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Легендарная третья ОШБр

"Многие известные люди находятся в нашей бригаде, и легендарными нас делают мотивация, наши действия, наш путь к победе, как мы этого хотим и как мы к этому идем. А что касается мотивации, то их не мотивируют и деньги, если для них не были мотивацией города, стертые с лица земли — Бахмут, Буча, Ирпень, Харьков, который обстреливают. Если это для них не мотивация, то больше дело в воспитании" , — говорит командир подразделения "Ерік Хитрий".

Командир подразделения 3 ОШБр "Ерік Хитрий". Фото: Новини.LIVE

"Я пришел, потому что у меня брат здесь служит. Захотел здесь подвижевать, и мне понравилось и дальше работать с ребятами, на которых можно надеяться и идти в бой с побратимами, которые могут прикрыть", — рассказал штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3 ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

"У штурмовика есть свои плюсы и минусы. Чем ближе к п***м, тем дальше от минометов. Я так считаю. И постреляться на автоматах интереснее, чем сидеть и ждать, пока тебе что-то на голову упадет", — сказал штурмовик "Гострий".

Штурмовик 3 ОШБр "Гострий". Фото: Новини.LIVE

"Люди, которые хотят стать частью истории, частью этой войны за свободу Украины, хотят к нам попасть. Врага мы победим только личными качествами и подготовкой. Количеством мы его не возьмем, мощностью также, а вот подготовкой и серьезным отношением к делу — это наш единственный путь к успеху", — поделился командир подразделения "Ерік Хитрий".

Бойцы второго штурмового батальона 3 ОШБр. Фото: Новини.LIVE

Боевые выходы и пополнение резерва

"Если на Бахмутском направлении штурмовали, зачищали, то в Авдохе стояла немного другая задача. Каждая задача отличается, сказать что они одинаковые, нельзя", — поделился штурмовик "Шустрий".

"Сложная эвакуация из Авдеевки была в плане того, что она была постоянна, не было времени отдохнуть. Благодаря тому, что уровень медицины бойцов был достаточно высок, они на поле боя оказывали очень хорошую медицинскую помощь. Также пока их привозили сюда, бойцы находились в стабильном состоянии. Минус был, что ты постоянно ездишь, нормально не спишь, нет времени поесть. Но это не так важно, потому что была работа, которую нужно выполнять", — рассказал "Погон", второй номер медицинского экипажа.

"Погон", второй номер медицинского экипажа. Фото: Новини.LIVE

"С каждым днем все труднее и труднее. Эти п***ы наступают и наступают. Гасить надо. Но у нас в бригаде все четко. Побольше бы людей сюда, чтобы тоже воевали. Вот мне не нравится, что люди работают, а уклонисты сидят и ничего не делают. Рассказывают, как они донатят 5 грн на ВСУ и так далее, а надо брать яйца в кулак и что-то делать", — заявил штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3 ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

"Мне нравится, как их пакуют, пусть. Чем быстрее он сюда попадет, тем, надеюсь, быстрее примет, что воевать придется, и возьмется за голову. Все упирается в людей, которые в тылу просто забивают болт. Те же уклонисты — никто уже воевать не хочет, бегают и прячутся, пока снова не придет в его дом. А если он ничего не будет делать, то оно очень быстро придет к нему домой, только будет поздно", — отметил штурмовик "Гострий".

Армия дронов — расходы и достижения

"Штурмовые группы не всегда видят врага, когда бои в частном секторе. Много домов, погребов, в которых россияне прячутся. Тем более по ночам они ходят по одному, и из дрона их легче увидеть. Интересна работа тем, что ты непосредственно наблюдаешь за полем боя, первым получаешь актуальную информацию, плюс это корректировка артиллерии, которая наносит врагу большой вред", — рассказал оператор-разведчик БпЛА "Арчі".

Оператор-разведчик БпЛА "Арчі". Фото: Новини.LIVE

"За одну операцию было потеряно более 10 дронов. Это за день. То, что этот расходный материал, я могу подтвердить, это 100%. Но лучше потерять 10 дронов, чем одну человеческую жизнь", — говорит оператор-разведчик БпЛА "Емінем".

Оператор-разведчик БпЛА "Емінем". Фото: Новини.LIVE

Добавим, что третья штурмовая бригада собирает средства на технику, которая будет уничтожать дроны врага. Объявлен сбор на 5 млн грн для дроновой войны. Присоединиться можно, перейдя по кюар-коду.

Сбор на дроновые войны. Фото: 3 ОШБр

Обеспечение бригады — кто помогает

"То, что нужно постоянно, — это автомобили, дроны, средства теплового видения, ночного видения. Абсолютно все вещи, которые есть на войне, — это расходящийся материал. Боеприпасов по сравнению с врагом у нас мало, хочется выйти хотя бы на такой же уровень по обеспечению, как у врага", — отметил командир подразделения "Ерік Хитрий".

Командир подразделения 3 ОШБр "Ерік Хитрий". Фото: Новини.LIVE

"Государство на последнем месте, волонтеры намного больше всего дают. И свои средства тоже на это идут. Теряется все — от берцов до шапки, оно все бьется, рвется, ломается. И на каждый выход ты должен что-то новое докупить, потому что старое или дырявое, или разорванное, или ты его потерял", — рассказал штурмовик "Гострий".

"80-90% зарплаты действительно идет на войну, на обеспечение себя, моего подразделения и подобные вещи", — подытожил командир подразделения "Ерік Хитрий".

Медицинская эвакуация

"Неподготовленному человеку, который не сталкивался с работой в боевых условиях, это будет необычно. Важно ли проходить курсы? Да, важно. Без базы вы не поймете, что вам делать. Кровь течет, а вы такие "ой, блин". Дрожь проходит, когда тебе приносят раненого, вы кладете его на кушетку, обсматриваете. В нашей специфике молодые ребята, стараешься помочь максимально, чтобы они вернулись в строй", — рассказал "Світлий", главный медик экипажа.

"Світлий", главный медик экипажа. Фото: Новини.LIVE

"Самая тяжелая травма для бойца — ампутация, когда он не может ходить. Человек понимает, что у него нет ноги и он уже не вернется на свой пост", — считает "Погон", второй номер медицинского экипажа.

Медики в эвакуационном автомобиле. Фото: Новини.LIVE

Победа и переговоры

"С Россией мирные переговоры? Пусть Россия сама с собой там договаривается. Я против. Они пришли, нарезали, насиловали... О чем договариваться?" — заявил штурмовик "Гострий".

"Переговоров не будет, мы будем их е***ть до последнего п***а. Им п***а. Пусть даже бигудей не накручивают о каких-то переговорах", — считает штурмовик "Шустрий".

"Я думаю, после Бучи, Ирпеня, Изюма с террористами нечего вести переговоры", — сказал оператор-разведчик БпЛА "Арчі".

Оператор-разведчик БпЛА "Арчі". Фото: Новини.LIVE

"Я военнослужащий и выполняю приказ. Сколько нужно, столько и буду. Гражданским я скажу так: не для того люди погибали и отдавали жизнь, чтобы сейчас просто так сложить руки. Сцепив зубы, идите в армию, и будет победа", — подытожил главный медик экипажа "Світлий".

Напомним, бойцы третьей штурмовой бригады показали новый интерактивный тир для рекрутов, предназначенный для первоначального этапа огневой подготовки. Речь идет о высокотехнологичном комплексе Strata22.