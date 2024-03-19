Формула миру для України - Юрчишин назвав варіант закінчення війни

Ярослав Юрчишин. Фото: з відкритих джерел

Україна готує Глобальний саміт миру маючи свою формулу миру. У той же час лідери країн висловлюють власне бачення закінчення війни в Україні. Один з критеріїв — кордони 1991 року. Але деякі нардепи заявляють, що все залежить і від існування самої Росії, а не лише відновлення територіальної цілісності України.

Яким може бути мир, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин.

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"Якщо ми про мир, то це деокупація, виплата репарацій та демократизація того простору, який зараз називається російська федерація. Все решта буде лише перемир'я на довший чи на коротший час", — сказав Юрчишин.

Раніше ми писали, що народна депутатка Безугла вважає, що є два варіанти закінчення війни для України. І в найгіршому фігурує Янукович.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку.