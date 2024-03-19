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Мир чи перемир'я на роки — нардеп назвав варіанти закінчення війни з РФ

19 березня 2024 05:58
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Формула миру для України - Юрчишин назвав варіант закінчення війни
Ярослав Юрчишин. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Україна готує Глобальний саміт миру маючи свою формулу миру. У той же час лідери країн висловлюють власне бачення закінчення війни в  Україні. Один з критеріїв — кордони 1991 року. Але деякі нардепи заявляють, що все залежить і від існування самої Росії, а не лише відновлення територіальної цілісності України. 

Яким може бути мир, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат України Ярослав Юрчишин. 

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"Якщо ми про мир, то це деокупація, виплата репарацій та демократизація того простору, який зараз називається російська федерація. Все решта буде лише перемир'я на довший чи на коротший час", — сказав Юрчишин.

Раніше ми писали, що народна депутатка Безугла вважає, що є два варіанти закінчення війни для України. І в найгіршому фігурує Янукович. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку. 

Водночас він додав, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів. 

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що хоче провести мирний саміт за участі Росії. На його пропозицію відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб нашій державі навʼязували будь-які формати і формули миру.

 

війна
переговори
Ярослав Юрчишин
перемир'я

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