Формула мира для Украины - Юрчишин назвал вариант окончания войны

Мир или перемирие на года — нардеп назвал варианты окончания войны с РФ
Украина готовит Глобальный саммит мира, имея свою формулу мира. В то же время, лидеры стран выражают собственное видение окончания войны в Украине. Один из критериев — границы 1991 года. Но некоторые нардепы заявляют, что все зависит от существования самой России, а не только восстановления территориальной целостности Украины.
Каким может быть мир, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.
Мир в Украине
"Если мы о мире, то это деоккупация, выплата репараций и демократизация того пространства, которое сейчас называется российская федерация. Все остальное будет только перемирие на более длительное или короткое время" , — сказал Юрчишин.
Ранее мы писали, что народный депутат Безуглая считает, что есть два варианта окончания войны для Украины. И в самом худшем фигурирует Янукович.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.
В то же время он добавил, что с 2024 года будет зависеть формат окончания войны против российских оккупантов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что хочет провести мирный саммит с участием России. На его предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы нашему государству навязывали какие-либо форматы и формулы мира.
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