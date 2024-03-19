Формула мира для Украины - Юрчишин назвал вариант окончания войны

Ярослав Юрчишин. Фото: из открытых источников

Украина готовит Глобальный саммит мира, имея свою формулу мира. В то же время, лидеры стран выражают собственное видение окончания войны в Украине. Один из критериев — границы 1991 года. Но некоторые нардепы заявляют, что все зависит от существования самой России, а не только восстановления территориальной целостности Украины.

Каким может быть мир, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины Ярослав Юрчишин.

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"Если мы о мире, то это деоккупация, выплата репараций и демократизация того пространства, которое сейчас называется российская федерация. Все остальное будет только перемирие на более длительное или короткое время" , — сказал Юрчишин.

Ранее мы писали, что народный депутат Безуглая считает, что есть два варианта окончания войны для Украины. И в самом худшем фигурирует Янукович.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас Украина не собирается садиться за стол переговоров с Россией. Это возможно только при условии, когда страна-агрессорка признает свое поражение.