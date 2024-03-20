Війна в Україні та переговори з Росією - думка політиків та військових

Військові під час виконання бойових задач. Фото: з відкритих джерел

Повернення кордонів 1991 року, деокупація всіх територій, стіл перемовин України та світу без Росії або з нею, зміцнення української армії та розпад самої Росії — все це варіанти закінчення війни і настання миру. І ми наближаємося до обговорення формули миру зі світовими лідерами, в той час як думки наших військових та людей при владі дещо різні, хоча кінцева мета одна.

Як бачать закінчення війни легендарні бійці та відомі політики — в матеріалі Новини.LIVE.

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Народна депутатка України Мар’яна Безугла в коментарі Новини.LIVE заявила, що війна не закінчиться, поки існуватиме сама Росія. А оскільки Росія існуватиме, то війна не закінчиться ніколи. І через це в України є два сценарії.

"Тож вихід на кордони 1991 року з подальшою постійною оборонною операцією як в Ізраїлі з бомбосховищами в кожному будинку, вишколом з дитинства і розвитком з дитинства і розвитком ОПК як основи економіки. Така наша доля. Або ж капітулюємо, встановлення нейтрального проросійського режиму і відкат до Януковича. Теж як варіант закінчення війни. Росія планує цю фазу до 2030 року", — сказала Безугла.

Народна депутатка України Мар’яна Безугла. Фото: Facebook

Загалом що політики, що експерти серед різних думок повторюють головну річ — повернення кордонів 1991 року. Це означає, що ми маємо деокупувати всі території і повернути Крим. Інакше це не буде вважатися перемогою.

"Якщо ми про мир, то це деокупація, виплата репарацій та демократизація того простору, який зараз називається Російська Федерація. Все решта буде лише перемир'я на довший чи на короткий час", — сказав у коментарі Новини.LIVE нардеп Ярослав Юрчишин.

А от ексміністр оборони Олексій Резніков підкреслює, що мир і закінчення війни — це не тотожні поняття. І для себе особисто він має три ознаки повного усталеного миру. Своїми думками він поділився з Новини.LIVE.

"Як для віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції ТОТ 2020-2021, міністра оборони 2021-2023 — це вихід наших прикордонників на кордони України міжнародно визнанні (включаючи РФ) у 1991 році. Як для юриста — це остаточний вирок міжнародного трибуналу щодо кремлівських злочинців на кшталт Нюрнберг-2", — сказав Резніков.

Ексміністр оборони Олексій Резніков. Фото: Reuters

А от третій фактор миру, за його словами, як для чоловіка, брата, батька та дідуся — це можливість полетіти на вихідних з близькими з аеропорту Бориспіль в будь-яку країну рейсом міжнародної авіакомпанії на вибір.

"Це буде означати безпечне та мирне небо в Україні", — підсумував Резніков.

Перемовини з Росією — ставлення військових

За свободу та незалежність України борються захисники. І для них першочергово мають значення рішення військового керівництва, а не політичного. Та й виконуючи бойові задачі, мало у кого є час слідкувати за дипломатичними місіями.

Новини.LIVE поспілкувалося з бійцями легендарної Третьої окремої штурмової бригади, аби почути їхнє ставлення до мирних перемовин. І вони мають єдину радикальну позицію.

"З Росією мирні переговори? Хай Росія сама з собою там домовляється. Я проти. Вони прийшли, нарізали, нагвалтували...Про що домовляться?" — зазначає штурмовик "Гострий".

"Переговорів не буде, ми будемо їх ї***ти до останнього п***а. Їм п***а. Нехай даже бігудєй не накручують, що якісь там будуть переговори", — вважає штурмовик "Шустрий".

Бійці 3 ОШБр. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, після Бучі, Ірпеня, Ізюма з терористами немає про що вести перемовини", — поділився оператор-розвідник БпЛА "Арчі".

"Я військовослужбовець, і я виконую наказ. Скільки треба, стільки і буду. Цивільним я скажу так: не для того люди гинули і віддавали життя, щоб зараз просто так скласти руки. Сципіть зубами, йдіть у військо — і буде перемога", — підсумував головний медик екіпажу "Світлий".

Формула миру

Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що Україна має єдину формулу миру. Її обговорять на Глобальному саміті миру. Цю міжнародну зустріч планують провести за участі лідерів багатьох країн у 2024 році.

Зеленський додав, що від 2024 року буде залежати формат закінчення війни проти російських окупантів.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту.

Водночас в американському Інституті вивчення війни вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".

Раніше Папа Римський (Франциск) запропонував Україні сісти за стіл переговорів із РФ. Ба більше, вважає, що Україна має "мати мужність вести діалог під білим прапором".

Зеленський заявив, що наразі Україна не збирається сідати за стіл переговорів з Росією. Це можливо лише за тієї умови, коли країна-агресорка визнає свою поразку.