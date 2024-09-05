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Камала Харрис согласилась на условия Трампа по поводу дебатов

5 сентября 2024 08:38
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Камала Харрис приняла правила Дональда Трампа по поводу дебатов 10 сентября
Кандидат на пост президента США Камала Харрис. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис приняла правила дебатов, которые предложил ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп. Дебаты пройдут на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный анонимный источник в четверг, 5 сентября.

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На какие правила дебатов Трампа согласилась Харрис

Кампания кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис согласилась на правила, предложенные Дональдом Трампом. Речь идет об выключении микрофонов, когда очередь на выступление кандидата не наступила. Ранее Камала Харрис настаивала на том, чтобы на дебатах микрофоны были включены постоянно.

Дебаты между Трампом и Харрис состоятся впервые с момента, как действующий президент Джо Байден согласился уйти в отставку 21 июля. Планируемая дата дебатов — 10 сентября, их будут транслировать на телеканале ABC News.

Так называемые "горячие микрофоны" на дебатах, то есть, когда они включены, могут помочь или повредить политическим кандидатам во время дебатов. Однако выключенные микрофоны, как считает Трамп, не позволят кандидатам перебивать друг друга.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что он доволен согласием Харриса на новые правила.

"Американцы хотят услышать, как оба кандидата представили избирателям свои конкурирующие видения, не обремененные тем, что было раньше. Никаких заметок, никаких посадок, никаких предварительных копий вопросов", — сказал он.

Напомним, новые опросы в августе показали, что вице-президент США Камала Харрис увеличила отрыв от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами составляет три процента. Харрис на съезде Демократической партии утвердили кандидатом в президенты.

О готовности провести дебаты Камала Харрис и Дональд Трамп заявили в начале августа.

Камала Харрис под одним из выступлений упомянула об Украине и сделала заявление о дальнейшей помощи стране.

Тем временем экспрезидент США Дональд Трамп развернул "грязную кампанию" против Камалы Харрис, чтобы запятнать ее авторитет.

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