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Трамп розгорнув брудну кампанію проти Камали Гарріс — до чого вдається експрезидент США

3 вересня 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
Дональд Трамп використовує проти суперниці у перегонах Гарріс брудні методи
Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями у Північній Кароліні. Фото: REUTERS/Marco Bello
Галина Шподарева - редактор

Експрезидент США Дональд Трампа намагається зруйнувати імідж кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс та підірвати її авторитет. Останніми днями Трамп розгорнув широку атаку, використовуючи брудні методи та політику образ. 

Про це пише видання CNN у вівторок, 3 вересня. 

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У своїй кампанії проти Камали Гарріс експрезидент США використовує іноземні трагедії, щоб звинуватити віцепрезидентку у відповідальності за загибель американських військових в Афганістані і стверджує, що вона причетна до вбивств заручників у Газі.

Трамп і його напарник, Джей Ді Венс, натякали, що "змішана раса" Гарріс є свідченням "зловісного хамелеонного характеру", який також пояснює зміни в політиці щодо енергетики та імміграції. Також Трамп посилив наклеп на Гарріс в соціальних мережах на сексуальну тематику. А в його передвиборчій рекламі стверджується, що опонентка скоротить виплати по соціальному забезпеченню, прийнявши в країну мільйони нелегальних мігрантів.

Також Трамп і його прихильники намагаються виставити Гарріс комуністкою і "більшовицею". Лунають й натяки на те, що майбутні вибори можуть не бути "вільними і чесними", і в одному з інтерв'ю Трамп сказав, що звинувачувати його у "втручанні" у вибори 2020 року — смішно.

Як пише CNN, нападки Трампа на Гарріс демонструють, що "немає майже нічого, чого б він не зробив для перемоги".

"Але поведінка Трампа несе свої ризики. Його витівки минулого тижня, включно з усміхненою фотосесією на могилі на Арлінгтонському національному кладовищі, яка, можливо, порушила закон, можуть підкріпити застереження Гарріс про те, що американці прагнуть отримати шанс залишити гіркоту і хаос епохи Трампа позаду", — йдеться в публікації. 

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США вибори Дональд Трамп політики Камала Гарріс президент Америка

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