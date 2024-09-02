Трамп заявив, що мав "повне право" на втручання у президентські вибори

Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що втручався у президентські вибори країни у 2020 році. Водночас він заявив, що мав на це "повне право".

Про це пише CNN у понеділок, 2 вересня.

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Трамп зауважив, що не зважаючи на звинувачення, його рейтинги, як кандидата на президентських виборах США, зростають і називає це "божевіллям".

"Це таке божевілля, що мої рейтинги зростають. Хто не чув — вас звинувачують у втручанні в президентські вибори, де ви маєте повне право це робити — вас звинувачують, і ваші рейтинги зростають", — сказав він.

Як відомо, нещодавно експрезиденту США висунули федеральне звинувачення щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів у 2020 році.