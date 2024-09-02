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Трамп признал, что вмешивался в президентские выборы США в 2020 году

2 сентября 2024 12:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Трамп заявил, что имел "полное право" на вмешательство в президентские выборы
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признал, что вмешивался в президентские выборы страны в 2020 году. В то же время он заявил, что имел на это "полное право".

Об этом пишет CNN в понедельник, 2 сентября.

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Трамп отметил, что, несмотря на обвинения, его рейтинги, как кандидата на президентских выборах США, растут и называет это "безумием".

"Это такое безумие, что мои рейтинги растут. Кто не слышал - вас обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать — вас обвиняют, и ваши рейтинги растут", — сказал он.

Как известно, недавно экс-президенту США выдвинули федеральное обвинение по поводу незаконных попыток изменить результат президентских выборов в 2020 году.

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