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Камала Гарріс зробила заяву щодо допомоги Україні у разі своєї перемоги на виборах

23 серпня 2024 09:09
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Камала Гарріс зробила заяву щодо допомоги Україні
Віцепрезидент США Камала Гарріс на з'їзді Демократичної партії. Фото: REUTERS
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Кандидатка на пост президента США від демократів Камала Гарріс виступила з промовою, де згадала про Україну. Вона висловилась про свою позицію щодо підтримки країни.

Про це вона заявила в п'ятницю, 23 серпня на з'їзді від демократичної партії.

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Камала Гарріс, яка балотуватиметься в президенти США, заявила, що у разі своєї перемоги не відмовиться від підтримки України, а також інших союзників США по НАТО.

"Як президент, я твердо стоятиму на боці України та наших союзників по НАТО", — сказала вона.

Також Гарріс сказала, що за п'ять днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона попереджала Президента України Володимира Зеленського щодо загрози війни.

Згадала вона й про Трампа. Камала Гарріс розкритикувала попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні. 

"Я ніколи не похитнуся в захисті безпеки й ідеалів Америки, тому що в безперервній боротьбі між демократією і тиранією я знаю, на чому я стою", – наголосила вона.

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