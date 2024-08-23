Камала Харрис сделала заявление о помощи Украине

Вице-президент США Камала Харрис на съезде Демократической партии. Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис выступила с речью, где вспомнила об Украине. Она высказалась о своей позиции по поддержке страны.

Об этом она заявила в пятницу, 23 августа, на съезде от демократической партии.

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Камала Харрис, которая будет баллотироваться в президенты США, заявила, что в случае своей победы не откажется от поддержки Украины и других союзников США по НАТО.

"Как президент, я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", — сказала она.

Также Харрис сказала, что за пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину она предупреждала Президента Украины Владимира Зеленского об угрозе войны.

Вспомнила она и о Трампе. Камала Харрис раскритиковала предварительные комментарии кандидата от республиканцев Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

"Я никогда не покачнусь в защите безопасности и идеалов Америки, потому что в непрерывной борьбе между демократией и тиранией я знаю, на чем я стою", – подчеркнула она.