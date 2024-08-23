В дежурный пакет помощи от США для Украины на 125 млн долларов войдут боеприпасы и снаряды

Ракетная система HIMARS. Иллюстративное фото: Reuters

Администрация Байдена пришлет очередной пакет военной помощи Украине на 125 миллионов долларов. В пакет войдут различные виды оружия, включая ракетные комплексы HIMARS.

Об этом 22 августа, в четверг сообщает The Associated Press.

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Кроме ракетных систем HIMARS, Украина получит ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, Javelin и ряд других противотанковых ракет, систем и оборудования для борьбы с БПЛА. Также будут предоставлены снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Официальное объявление может быть уже сегодня, в пятницу 23 августа, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется через полномочия президента о сокращении, что означает, что оно взято из составов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

Отвечая на вопрос о Курской операции, спикер Пентагона Сабрина Сингх сказала в четверг, что "мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя".

По ее словам, США понимают, что Украина хочет построить буферную зону вдоль границы, но у администрации все еще есть больше вопросов, как это способствует более широким военным усилиям Украины.