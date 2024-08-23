В США заявили, что не против использования американского оружия во время Курской операции

Представительница Пентагона Сабрина Сингх. Фото: US Department of Defense

В Пентагоне заявили, что США позволяют Украине контратаковать Россию американским оружием во время Курской операции. Там также подчеркнули, что они продолжают изучать цели этой операции.

Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг, 22 августа.

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Отвечая на вопрос о том, почему США до сих пор не оценили наступление Вооруженных Сил Украины на Курщине, Сингх отметила, что США собирают дополнительную информацию о действиях украинских сил в этом регионе.

"Когда речь идет о Курщине, мы понимаем, что сказал президент Зеленский — что они хотят создать буферную зону. Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в ее стратегические цели на поле боя", — заявила представительница Пентагона.

Сингх также подтвердила, что США не меняли свою политику по поводу использования оружия по целям в России.

"Наша политика позволяет Украине осуществлять ответный огонь для самозащиты от российских атак, идущих из приграничных регионов. Эти пограничные регионы охватывают Курщину и Сумщину. И они защищаются от российских атак из этого региона", — отметила Сингх.