В США заявили, що не проти використання американської зброї під час Курської операції

Представниця Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: U.S. Department of Defense

В Пентагоні заявили, що США дозволяють Україні контратакувати Росію американською зброєю під час Курської операції. Там також наголосили, що вони продовжують вивчати цілі цієї операції.

Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу в четвер, 22 серпня.

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Відповідаючи на питання про те, чому США досі не оцінили наступ Збройних Сил України на Курщині, Сінгх зазначила, що США наразі збирають додаткову інформацію про дії українських сил у цьому регіоні.

"Коли йдеться про Курщину, ми маємо розуміння того, що сказав президент Зеленський – що вони хочуть створити буферну зону. Ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в її стратегічні цілі на полі бою", – заявила представниця Пентагону.

Сінгх також підтвердила, що США не змінювали свою політику стосовно використання зброї по цілях у Росії.

"Наша політика дозволяє Україні здійснювати вогонь у відповідь для самозахисту від російських атак, які йдуть із прикордонних регіонів. Ці прикордонні регіони охоплюють Курщину та Сумщину. І вони захищаються від російських атак із цього регіону", — зазначила Сінгх.