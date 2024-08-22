Полиция нашла пистолет во время обысков по делу об убийстве Фарион

Брифинг МВД о задержании подозреваемого в убийстве Фарион. Фото: Укринформ

Полиция обнаружила пистолет во время обысков по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Речь идет о пистолете "Форт" и патронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор Галицкого районного суда Львова.

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Следователи полиции подали ходатайство о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе проведения обыска 14 августа. Адрес и собственник жилья в материалах не указывается.

Во время обысков правоохранители нашли мобильный телефон IPhone 11 с сим-картой, IPhone 7 с сим-картой, планшет марки Lenovo, пистолет "Форт" 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА, 138 патронов 9 ПА, наждачная бумага, сверла, отвертки , штангенциркуля, 4 пружины, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пара красных перчаток, 3 резиновых шарика, 2 коробки марки Sara, коробки к мобильным телефонам.

Галицкий районный суд Львова арестовал указанное имущество 19 августа.

Львовский суд обязал правоохранителей вернуть изъятые 1 900 долларов, 100 евро и банковские карты.

Отметим, что правоохранители до сих пор ищут орудие убийства. Об этом сообщила представитель Нацполиции Елена Бережная в комментарии РБК-Украина.

"Полиция проводит ряд мер, направленных на установление местонахождения орудия убийства, изъятые в результаты обысков вещественные доказательства направляются на проведение экспертиз, следственные действия продолжаются", — отметила она.