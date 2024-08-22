Поліція знайшла пістолет під час обшуків у справі про вбивство Фаріон

Брифінг МВС про затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон. Фото: Укрінформ

Поліція виявила пістолет під час обшуків у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про пістолет "Форт" і набої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Галицького районного суду Львова.

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Суд арештував виявлене майно

Слідчі поліції подали клопотання про накладання арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 14 серпня. Адреса та власник житла в матеріалах не вказується.

Під час обшуків правоохоронці знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет "Форт" 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.

Галицький районний суд Львова арештував вказане майно 19 серпня.

Львівський суд зобов'язав правоохоронців повернути вилучені 1 900 доларів, 100 євро та банківські картки.

Зазначимо, що правоохоронці досі шукають знаряддя вбивства. Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна в коментарі РБК-Україна.

"Поліція проводить низку заходів, направлених на встановлення місцезнаходження знаряддя вбивства, вилучені у результати обшуків речові докази направляються на проведення експертиз, слідчі дії тривають", — зазначила вона.