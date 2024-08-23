До чергового пакета допомоги від США для України на 125 млн доларів увійдуть боєприпаси та снаряди

США надішлють Україні зброї на 125 мільйонів — що входитиме в черговий пакет допомоги
Адміністрація Байдена надішле черговий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів. В пакет увійдуть різноманітні види зброї, в тому числі ракетні комплекси HIMARS.
Про це 22 серпня, у четвер повідомляє The Associated Press.
Що конкретно входитиме в пакет допомоги Україні
Окрім ракетних систем HIMARS Україна отримає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, Javelin та низку інших протитанкових ракет, систем і обладнання для боротьби з БпЛА. Також будуть надані снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, в п'ятницю 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається через повноваження президента про скорочення, що означає, що вона взята зі складів Пентагону та може бути доставлена швидше.
Відповідаючи на запитання про Курську операцію, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала в четвер, що "ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в їхні стратегічні цілі на полі бою".
За її словами, США розуміють, що Україна хоче побудувати буферну зону вздовж кордону, але в адміністрації все ще є більше питань щодо того, як це сприяє ширшим військовим зусиллям України.
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