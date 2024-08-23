До чергового пакета допомоги від США для України на 125 млн доларів увійдуть боєприпаси та снаряди

Ракетна система HIMARS. Ілюстративне фото: Reuters

Адміністрація Байдена надішле черговий пакет військової допомоги Україні на 125 мільйонів доларів. В пакет увійдуть різноманітні види зброї, в тому числі ракетні комплекси HIMARS.

Про це 22 серпня, у четвер повідомляє The Associated Press.

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Окрім ракетних систем HIMARS Україна отримає ракети протиповітряної оборони, боєприпаси для HIMARS, Javelin та низку інших протитанкових ракет, систем і обладнання для боротьби з БпЛА. Також будуть надані снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Офіційне оголошення може бути вже сьогодні, в п'ятницю 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Зброя надається через повноваження президента про скорочення, що означає, що вона взята зі складів Пентагону та може бути доставлена ​​швидше.

Відповідаючи на запитання про Курську операцію, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала в четвер, що "ми все ще працюємо з Україною над тим, як це вписується в їхні стратегічні цілі на полі бою".

За її словами, США розуміють, що Україна хоче побудувати буферну зону вздовж кордону, але в адміністрації все ще є більше питань щодо того, як це сприяє ширшим військовим зусиллям України.