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Трамп развернул грязную кампанию против Камалы Харрис — к чему прибегает экспрезидент США

3 сентября 2024 13:54
Галина Шподарева - редактор
Дональд Трамп использует против соперницы в гонках Харрис грязные методы
Дональд Трамп во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Фото: REUTERS/Marco Bello
Галина Шподарева - редактор

Экспрезидент США Дональд Трампа пытается разрушить имидж кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и подорвать ее авторитет. В последние дни Трамп развернул широкую атаку, используя грязные методы и политику оскорблений. 

Об этом пишет издание CNN во вторник, 3 сентября.

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В своей кампании против Камалы Харрис экспрезидент США использует зарубежные трагедии, чтобы обвинить вице-президента в ответственности за гибель американских военных в Афганистане и утверждает, что она причастна к убийствам заложников в Газе.

Трамп и его напарник, Джей Ди Вэнс, намекали, что "смешанная раса" Харрис является свидетельством "зловещего хамелеонного характера", который также объясняет изменения в политике по энергетике и иммиграции. Также Трамп усугубил клевету на Харрис в социальных сетях на сексуальную тематику. А в его предвыборной рекламе утверждается, что оппонентка сократит выплаты по социальному обеспечению, приняв в страну миллионы нелегальных мигрантов.

Также Трамп и его поклонники пытаются выставить Харрис коммунисткой и "большевичкой". Раздаются и намеки на то, что предстоящие выборы могут не быть "свободными и честными", и в одном из интервью Трамп сказал, что обвинять его во "вмешательстве" в выборы 2020 года — смешно.

Как пишет CNN, нападки Трампа на Харрис демонстрируют, что "нет почти ничего, чего бы он ни сделал для победы".

"Но поведение Трампа несет свои риски. Его выходки на прошлой неделе, включая улыбающуюся фотосессию на могиле на Арлингтонском национальном кладбище, которая, возможно, нарушила закон, могут подкрепить оговорку Харрис о том, что американцы стремятся получить шанс покинуть горечь и хаос эпохи Трампа ", — говорится в публикации.

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