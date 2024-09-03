Байден заявил, что Израиль делает недостаточно для освобождения заложников

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для заключения соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе. Также Джо Байден сообщил, что США близки к тому, чтобы представить окончательное предложение об освобождении заложников и прекращении огня.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на выступление Джо Байдена в Белом доме 2 сентября.

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После того как в выходные из тоннеля в Газе извлекли тела шести заложников, в том числе 23-летнего американо-израильтянина Герша Голдберга-Полина, израильские военные заявили, что погибшие были убиты палестинскими боевиками ХАМАС.

Это вызвало критику стратегии администрации Байдена по прекращению огня в Газе и усилило давление на Нетаньяху со стороны израильтян с требованием вернуть домой остальных заложников.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения об освобождении заложников, Байден ответил: "Нет". Свое замечание он не детализировал.

Предложение об освобождении заложников

Нетаньяху уклонился от ответа на вопрос о комментариях Байдена, заявив, что давление следует оказывать на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после гибели заложников.

Нетаньяху сказал, что он не верит, что Байден или кто-либо, кто серьезно настроен на достижение мира, будет просить Израиль пойти на больше уступок, и что вместо этого это должен сделать ХАМАС.

Также Байден сообщил, что США близки к тому, чтобы представить окончательное соглашение об освобождении заложников обеим сторонам на этой неделе. Позже вечером он планирует поговорить с Нетаньяху "со временем", но не уточнил четких сроков.