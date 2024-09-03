Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN arrow

США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN

3 сентября 2024 00:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Николас Мадуро. Фото: Randall Campos/Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Америка конфисковала самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решив, что его приобретение было нарушением санкций США. Известно, что в понедельник, 2 сентября, Соединенные Штаты переправили самолет во Флориду.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Читайте также:

Арест самолета Мадуро 2 сентября

Как пишет издание, арест авиатранспорта в Доминиканской Республике знаменует собой эскалацию, поскольку США продолжают расследовать то, что они считают коррупционными действиями правительства Венесуэлы.

По словам официальных лиц, этот самолет является венесуэльским эквивалентом Air Force One. Его фотографии неоднократно появлялись во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

"Это посылает сигнал на самый верх. Захват самолета главы иностранного государства неслыхан для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит над законом, никто не находится за пределами действия санкций США", — сказал CNN один из официальных лиц Соединенных Штатов.

Также издание пишет, что в своем заявлении генеральный прокурор США Меррик Гарланд сказал, что Министерство юстиции конфисковали самолет, который был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию. После этого, судно вывезли контрабандой из США для использования Николасом Мадуро и его приспешниками.

Министерство юстиции сообщило, что самолет был приобретен у компании во Флориде и незаконно экспортирован в апреле 2023 года из Соединенных Штатов в Венесуэлу через Карибское море. С тех пор авиатранспорт Dassault Falcon 900EX использовался почти исключительно для полетов на военную базу в Венесуэле и обратно, а также для международных поездок Мадуро.

"Самолет был арестован в нарушение санкций США против Венесуэлы и других уголовных дел, которые мы все еще расследуем в отношении этого самолет", — сказал в комментарии CNN Энтони Солсбери, специальный агент, отвечающий за расследования в сфере внутренней безопасности США.

Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что самолет Мадуро находился на территории Доминиканской Республики, проходя техническое обслуживание, в то время, когда его захватили власти США. Он добавил, что у правительства не было никаких записей о том, что частный самолет Мадуро находился в стране, пока его не захватили.

Также важные новости дня по теме:

США санкции самолет самолеты арест Венесуэла Николас Мадуро

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:30 Отсрочка от военного призыва для аспирантов — алгоритм оформления в сентябре

Срочная новость

01:25 В Чернигове прогремели повторные взрывы — что известно о вражеской атаке

Срочная новость

01:13 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

00:51 Лунин шокировал руководство Реала требованиями по зарплате

Срочная новость

00:42 Ночью в Чернигове раздался звук взрыва

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

00:30 Непредоставление отпуска — имеет ли право контрактник уволиться

00:30 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других регионов — какая опасность

00:28 ВАКС разрешил мэру Мукачево Балоге снять электронный браслет из-за отключений света

00:24 США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN

00:15 Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает

01:30 Отсрочка от военного призыва для аспирантов — алгоритм оформления в сентябре

Срочная новость

01:25 В Чернигове прогремели повторные взрывы — что известно о вражеской атаке

Срочная новость

01:13 В Киеве и ряде областей Украины объявлена тревога

00:51 Лунин шокировал руководство Реала требованиями по зарплате

Срочная новость

00:42 Ночью в Чернигове раздался звук взрыва

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

00:30 Непредоставление отпуска — имеет ли право контрактник уволиться

00:30 Воздушная тревога в Киевской области и ряде других регионов — какая опасность

00:28 ВАКС разрешил мэру Мукачево Балоге снять электронный браслет из-за отключений света

00:24 США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминиканской Республике, — CNN

00:15 Бочковые помидоры за две минуты — проще, быстрее и вкуснее просто не бывает

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования