США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Randall Campos/Reuters

Америка конфисковала самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, решив, что его приобретение было нарушением санкций США. Известно, что в понедельник, 2 сентября, Соединенные Штаты переправили самолет во Флориду.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

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Как пишет издание, арест авиатранспорта в Доминиканской Республике знаменует собой эскалацию, поскольку США продолжают расследовать то, что они считают коррупционными действиями правительства Венесуэлы.

По словам официальных лиц, этот самолет является венесуэльским эквивалентом Air Force One. Его фотографии неоднократно появлялись во время предыдущих государственных визитов Мадуро по всему миру.

"Это посылает сигнал на самый верх. Захват самолета главы иностранного государства неслыхан для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит над законом, никто не находится за пределами действия санкций США", — сказал CNN один из официальных лиц Соединенных Штатов.

Также издание пишет, что в своем заявлении генеральный прокурор США Меррик Гарланд сказал, что Министерство юстиции конфисковали самолет, который был незаконно приобретен за 13 млн долларов через подставную компанию. После этого, судно вывезли контрабандой из США для использования Николасом Мадуро и его приспешниками.

Министерство юстиции сообщило, что самолет был приобретен у компании во Флориде и незаконно экспортирован в апреле 2023 года из Соединенных Штатов в Венесуэлу через Карибское море. С тех пор авиатранспорт Dassault Falcon 900EX использовался почти исключительно для полетов на военную базу в Венесуэле и обратно, а также для международных поездок Мадуро.

"Самолет был арестован в нарушение санкций США против Венесуэлы и других уголовных дел, которые мы все еще расследуем в отношении этого самолет", — сказал в комментарии CNN Энтони Солсбери, специальный агент, отвечающий за расследования в сфере внутренней безопасности США.

Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что самолет Мадуро находился на территории Доминиканской Республики, проходя техническое обслуживание, в то время, когда его захватили власти США. Он добавил, что у правительства не было никаких записей о том, что частный самолет Мадуро находился в стране, пока его не захватили.