США конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро

Ніколас Мадуро. Фото: Randall Campos/Reuters

Америка конфіскувала літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро, вирішивши, що його придбання було порушенням санкцій США. Відомо, що у понеділок, 2 вересня, Сполучені Штати переправили літак до Флориди.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

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Арешт літака Мадуро 2 вересня

Як пише видання, арешт авіатранспорту в Домініканській Республіці знаменує ескалацію, оскільки США продовжують розслідувати те, що вони вважають корупційними діями уряду Венесуели.

За словами офіційних осіб, цей літак є венесуельським еквівалентом Air Force One. Його фотографії неодноразово з'являлися під час попередніх державних візитів Мадуро по всьому світу.

"Це посилає сигнал на самий верх. Захоплення літака глави іноземної держави нечуване для кримінальних справ. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть над законом, ніхто не перебуває за межами дії санкцій США", — сказав CNN один із офіційних осіб Сполучених Штатів.

Також видання пише, що у своїй заяві генеральний прокурор США Меррік Гарланд сказав, що Міністерство юстиції конфіскували літак, який був незаконно придбаний за 13 млн доларів через підставну компанію. Після цього судно вивезли контрабандою зі США для використання Ніколасом Мадуро та його поплічниками.

Міністерство юстиції повідомило, що літак був придбаний у компанії у Флориді та незаконно експортований у квітні 2023 року зі Сполучених Штатів до Венесуели через Карибське море. З того часу авіатранспорт Dassault Falcon 900EX використовувався майже виключно для польотів на військову базу у Венесуелі та назад, а також для міжнародних поїздок Мадуро.

"Літак був заарештований порушуючи санкції США проти Венесуели та інших кримінальних справ, які ми все ще розслідуємо щодо цього літак", — сказав у коментарі CNN Ентоні Солсбері, спеціальний агент, який відповідає за розслідування у сфері внутрішньої безпеки США.

Високопосадовець повідомив виданню, що літак Мадуро знаходився на території Домініканської Республіки, проходячи технічне обслуговування, у той час, коли його захопила влада США. Він додав, що уряд не мав жодних записів про те, що приватний літак Мадуро знаходився в країні, поки його не захопили.