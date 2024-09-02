В Израиле около полумиллиона человек вышли на протесты

В Израиле начались массовые протесты — Reuters объяснило причину
В Израиле в воскресенье, 1 сентября, вспыхнули массовые протесты граждан в разных городах страны. Это произошло после возвращения шести убитых в Газе заложников.
Об этом пишет Reuters в понедельник, 2 сентября.
Tens thousands Israelis є проживання всіма через Israel call for immediate release of 101 hostages.— Hen Mazzig (@HenMazzig) September 1, 2024
Все из Israel является укрепленным тоном в нашем приказе к BRING THEM HOME.
Нет более скудных bodies. Нет больше funerals. Мы нуждаемся в каждом hostage, который был составлен со своей семьей ALIVE. pic.twitter.com/lqtKH2UzcT
Убийство заложников в Газе
Среди граждан Израиля растет разочарование из-за неспособности руководства страны заключить соглашение о прекращении огня, которое позволило бы освободить израильских пленников. Поэтому толпы общей численностью около 500 тысяч вышли на демонстрации в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах.
Wow. Американское видео massive protest в Tel Aviv, Israel tonight около 300,000 человек, служащих ceasefire hours по bodys 6 hostages були retrieved from Gaza tunnel. Большой релинговый бой: pic.twitter.com/2KtqWUk7ef— Joyce Karam (@Joyce_Karam) 1 сентября 2024
Они требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху сделать больше для возвращения домой остальных 101 человека, находящихся в заложниках в Газе — около трети из них погибли. В Иерусалиме заблокированы улицы и продолжаются демонстрации возле резиденции премьер-министра.
А в Тель-Авиве главная магистраль заполнена протестующими с флагами и фотографиями убитых заложников в руках. Полиция применила против людей водометы, арестовали около 29 человек.
Люди из Исраэлиса в Tel Aviv calling для Netanyahu's resignation.— Amitmeena (@amitmeenagamer) September 2, 2024
Tens thousands Israelis є проживання всіма через Israel call for immediate release of 101 hostages.
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Ранее израильские военные объявили об изъятии тел погибших заложников из тоннеля в городе Рафах на юге Газы. По данным судебно-медицинской экспертизы, они были "убиты террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния" за 48-72 часа до этого.
В то же время представители ХАМАС обвинили Израиль в гибели людей, поскольку руководство страны отказалось подписать соглашение о прекращении огня.
(NYC) HAPPENING NOW: При Columbus Circle, напротив помощи для Israelа на бегу на шесть шестерых h0stages которые были executed by HaⓂ️ @s in captivity.— Manhattan Mingle (@ManhattanMingle) September 2, 2024
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/BjbTkdI9HC
"Нетаньяху несет ответственность за убийства израильских заключенных. Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением", — заявил представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.
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