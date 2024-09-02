В Израиле около полумиллиона человек вышли на протесты

Протест в Израиле. Фото: X/pranamya_parash

В Израиле в воскресенье, 1 сентября, вспыхнули массовые протесты граждан в разных городах страны. Это произошло после возвращения шести убитых в Газе заложников.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 2 сентября.

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Tens thousands Israelis є проживання всіма через Israel call for immediate release of 101 hostages.



Все из Israel является укрепленным тоном в нашем приказе к BRING THEM HOME.



Нет более скудных bodies. Нет больше funerals. Мы нуждаемся в каждом hostage, который был составлен со своей семьей ALIVE. pic.twitter.com/lqtKH2UzcT — Hen Mazzig (@HenMazzig) September 1, 2024

Убийство заложников в Газе

Среди граждан Израиля растет разочарование из-за неспособности руководства страны заключить соглашение о прекращении огня, которое позволило бы освободить израильских пленников. Поэтому толпы общей численностью около 500 тысяч вышли на демонстрации в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах.

Wow. Американское видео massive protest в Tel Aviv, Israel tonight около 300,000 человек, служащих ceasefire hours по bodys 6 hostages були retrieved from Gaza tunnel. Большой релинговый бой: pic.twitter.com/2KtqWUk7ef — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 1 сентября 2024

Они требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху сделать больше для возвращения домой остальных 101 человека, находящихся в заложниках в Газе — около трети из них погибли. В Иерусалиме заблокированы улицы и продолжаются демонстрации возле резиденции премьер-министра.

А в Тель-Авиве главная магистраль заполнена протестующими с флагами и фотографиями убитых заложников в руках. Полиция применила против людей водометы, арестовали около 29 человек.

Люди из Исраэлиса в Tel Aviv calling для Netanyahu's resignation.

Tens thousands Israelis є проживання всіма через Israel call for immediate release of 101 hostages.

pic.twitter.com/qeZwAQTKu0 — Amitmeena (@amitmeenagamer) September 2, 2024

Ранее израильские военные объявили об изъятии тел погибших заложников из тоннеля в городе Рафах на юге Газы. По данным судебно-медицинской экспертизы, они были "убиты террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния" за 48-72 часа до этого.

В то же время представители ХАМАС обвинили Израиль в гибели людей, поскольку руководство страны отказалось подписать соглашение о прекращении огня.

(NYC) HAPPENING NOW: При Columbus Circle, напротив помощи для Israelа на бегу на шесть шестерых h0stages которые были executed by HaⓂ️ @s in captivity.

יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/BjbTkdI9HC — Manhattan Mingle (@ManhattanMingle) September 2, 2024

"Нетаньяху несет ответственность за убийства израильских заключенных. Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением", — заявил представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.