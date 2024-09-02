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В Израиле начались массовые протесты — Reuters объяснило причину

2 сентября 2024 09:13
Евгения Брюховецкая - редактор
В Израиле около полумиллиона человек вышли на протесты
Протест в Израиле. Фото: X/pranamya_parash
Евгения Брюховецкая - редактор

В Израиле в воскресенье, 1 сентября, вспыхнули массовые протесты граждан в разных городах страны. Это произошло после возвращения шести убитых в Газе заложников.

Об этом пишет Reuters в понедельник, 2 сентября.

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Среди граждан Израиля растет разочарование из-за неспособности руководства страны заключить соглашение о прекращении огня, которое позволило бы освободить израильских пленников. Поэтому толпы общей численностью около 500 тысяч вышли на демонстрации в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах.

Они требуют от премьер-министра Беньямина Нетаньяху сделать больше для возвращения домой остальных 101 человека, находящихся в заложниках в Газе — около трети из них погибли. В Иерусалиме заблокированы улицы и продолжаются демонстрации возле резиденции премьер-министра.

А в Тель-Авиве главная магистраль заполнена протестующими с флагами и фотографиями убитых заложников в руках. Полиция применила против людей водометы, арестовали около 29 человек.

Ранее израильские военные объявили об изъятии тел погибших заложников из тоннеля в городе Рафах на юге Газы. По данным судебно-медицинской экспертизы, они были "убиты террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния" за 48-72 часа до этого.

В то же время представители ХАМАС обвинили Израиль в гибели людей, поскольку руководство страны отказалось подписать соглашение о прекращении огня.

"Нетаньяху несет ответственность за убийства израильских заключенных. Израильтяне должны выбрать между Нетаньяху и соглашением", — заявил представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

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