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В Ізраїлі розпочалися масові протести — Reuters пояснило причину

2 вересня 2024 09:13
Євгенія Брюховецька - редактор
В Ізраїлі близько пів мільйона людей вийшли на протести
Протест в Ізраїлі. Фото: X/pranamya_parash
Євгенія Брюховецька - редактор

В Ізраїлі у неділю, 1 вересня, спалахнули масові протести громадян у різних містах країни. Це сталося після повернення шести вбитих у Газі заручників.

Про це пише Reuters у понеділок, 2 вересня.

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Серед громадян Ізраїлю зростає розчарування через нездатність керівництва країни укласти угоду про припинення вогню, яка б дозволила звільнити ізраїльських бранців. Тому натовпи загальною чисельністю близько 500 тисяч вийшли на демонстрації в Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах.

Вони вимагають від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зробити більше для повернення додому решти 101 людини, які перебувають в заручниках у Газі — близько третини з них загинули. У Єрусалимі заблоковано вулиці та тривають демонстрації біля резиденції прем'єр-міністра.

А в Тель-Авіві головна магістраль заповнена протестувальниками з прапорами та фотографіями вбитих заручників у руках. Поліція застосувала проти людей водомети, арештували близько 29 осіб.

Раніше ізраїльські військові оголосили про вилучення тіл загиблих заручників з тунелю в місті Рафах на півдні Гази. За даними судово-медичної експертизи, вони були "вбиті терористами ХАМАС декількома пострілами з близької відстані" за 48-72 години до цього.

Водночас представники ХАМАСу звинуватили Ізраїль у загибелі людей, оскільки керівництво країни відмовилося підписати угоду про припинення вогню.

"Нетаньяху несе відповідальність за вбивства ізраїльських ув'язнених. Ізраїльтяни повинні вибрати між Нетаньяху і угодою", — заявив представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі.

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