В Ізраїлі близько пів мільйона людей вийшли на протести

Протест в Ізраїлі. Фото: X/pranamya_parash

В Ізраїлі у неділю, 1 вересня, спалахнули масові протести громадян у різних містах країни. Це сталося після повернення шести вбитих у Газі заручників.

Про це пише Reuters у понеділок, 2 вересня.

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Tens of thousands of Israelis are gathering all over Israel to call for the immediate release of the 101 hostages.



All of Israel is unified tonight in our cry to BRING THEM HOME.



No more dead bodies. No more funerals. We need every hostage reunited with their family ALIVE. pic.twitter.com/lqtKH2UzcT — Hen Mazzig (@HenMazzig) September 1, 2024

Вбивство заручників у Газі

Серед громадян Ізраїлю зростає розчарування через нездатність керівництва країни укласти угоду про припинення вогню, яка б дозволила звільнити ізраїльських бранців. Тому натовпи загальною чисельністю близько 500 тисяч вийшли на демонстрації в Єрусалимі, Тель-Авіві та інших містах.

Wow. Aerial video of massive protest in Tel Aviv, Israel tonight of nearly 300,000 people, demanding a ceasefire hours after bodies of 6 hostages were retrieved from Gaza tunnel. Largest rally since war: pic.twitter.com/2KtqWUk7ef — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 1, 2024

Вони вимагають від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зробити більше для повернення додому решти 101 людини, які перебувають в заручниках у Газі — близько третини з них загинули. У Єрусалимі заблоковано вулиці та тривають демонстрації біля резиденції прем'єр-міністра.

А в Тель-Авіві головна магістраль заповнена протестувальниками з прапорами та фотографіями вбитих заручників у руках. Поліція застосувала проти людей водомети, арештували близько 29 осіб.

Thousands of Israelis in Tel Aviv are calling for Netanyahu's resignation.

Tens of thousands of Israelis are gathering all over Israel to call for the immediate release of the 101 hostages.

pic.twitter.com/qeZwAQTKu0 — Amitmeena (@amitmeenagamer) September 2, 2024

Раніше ізраїльські військові оголосили про вилучення тіл загиблих заручників з тунелю в місті Рафах на півдні Гази. За даними судово-медичної експертизи, вони були "вбиті терористами ХАМАС декількома пострілами з близької відстані" за 48-72 години до цього.

Водночас представники ХАМАСу звинуватили Ізраїль у загибелі людей, оскільки керівництво країни відмовилося підписати угоду про припинення вогню.

(NYC) HAPPENING NOW: At Columbus Circle, an outpour of support for Israel at a vigil to mourn the 6 cherished h0stages who were executed by HaⓂ️@s in captivity.

יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/BjbTkdI9HC — Manhattan Mingle (@ManhattanMingle) September 2, 2024

"Нетаньяху несе відповідальність за вбивства ізраїльських ув'язнених. Ізраїльтяни повинні вибрати між Нетаньяху і угодою", — заявив представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі.