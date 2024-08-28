Президент України та прем'єр-міністром Ізраїлю мали телефонну розмову — деталі

Зеленський розмовляв телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю — про що говорили
Президент України поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю. Під час телефонної розмови Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні.
Про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров на своїй сторінці у Facebook у середу, 28 серпня.
Розмова Зеленського та Нетаньяху
Як повідомив прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров, Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої обговорювалася ситуація на Близькому Сході.
"Прем'єр-міністр Нетаньягу висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Володимир Зеленський подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке", — йдеться в повідомленні.
За словами Сергія Нікіфорова, сторони домовилися про подальші контакти.
Читайте Новини.LIVE!