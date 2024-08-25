Атака Хезболли на Ізраїль — Нетаньягу пообіцяв відповісти

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на щотижневому засіданні уряду заявив, що сьогоднішній попереджувальний удар по "Хезболлі" в Лівані не став "кінцем історії". Він запевнив, що операція проти бойовиків продовжиться.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Атака на Ізраїль

""Хезболла" намагалася атакувати державу Ізраїль ракетами та безпілотниками. Ми доручили ЦАХАЛу завдати потужного запобіжного удару, щоб усунути загрозу", — сказав Нетаньяху у своєму вступному слові на засіданні.

Зі слів прем'єра, армія оборони Ізраїлю знищила тисячі ракет малої дальності. Всі вони були націлені на заподіяння шкоди громадянам ізраїльської держави, а також силам країни в Галілеї.

Крім того, ЦАХАЛ перехопив усі безпілотники, які "Хезболла" запускала за стратегічними цілями в центрі країни.

Протидія ісламістам

Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль завдав "Хезболлі" несподіваних і нищівних ударів.

"Три тижні тому ми усунули її начальника штабу (Фуада Шукру. — ред.). Сьогодні ми зірвали план атаки. Хасан Нассрала з "Хезболли" в Бейруті та Аль Хаменеї в Тегерані мають знати, що це ще один крок на шляху до зміни ситуації на півночі та безпечного повернення наших жителів до своїх домівок", — сказав ізраїльський прем'єр.