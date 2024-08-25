Атака Хезболли на Ізраїль — Нетаньягу пообіцяв відповісти

Ізраїль відповів на атаки "Хезболли", Нетаньягу запевнив, що буде продовження
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на щотижневому засіданні уряду заявив, що сьогоднішній попереджувальний удар по "Хезболлі" в Лівані не став "кінцем історії". Він запевнив, що операція проти бойовиків продовжиться.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Атака на Ізраїль
""Хезболла" намагалася атакувати державу Ізраїль ракетами та безпілотниками. Ми доручили ЦАХАЛу завдати потужного запобіжного удару, щоб усунути загрозу", — сказав Нетаньяху у своєму вступному слові на засіданні.
Зі слів прем'єра, армія оборони Ізраїлю знищила тисячі ракет малої дальності. Всі вони були націлені на заподіяння шкоди громадянам ізраїльської держави, а також силам країни в Галілеї.
Крім того, ЦАХАЛ перехопив усі безпілотники, які "Хезболла" запускала за стратегічними цілями в центрі країни.
Протидія ісламістам
Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль завдав "Хезболлі" несподіваних і нищівних ударів.
"Три тижні тому ми усунули її начальника штабу (Фуада Шукру. — ред.). Сьогодні ми зірвали план атаки. Хасан Нассрала з "Хезболли" в Бейруті та Аль Хаменеї в Тегерані мають знати, що це ще один крок на шляху до зміни ситуації на півночі та безпечного повернення наших жителів до своїх домівок", — сказав ізраїльський прем'єр.
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