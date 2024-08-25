Атака Хезболлы на Израиль — Нетаньяху пообещал ответить

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства заявил, что сегодняшний предупредительный удар по "Хезболлу" в Ливане не стал "концом истории". Он заверил, что операция против боевиков продолжится.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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"Хезболла" пыталась атаковать государство Израиль ракетами и беспилотниками. Мы поручили ЦАХАЛу нанести мощный предупредительный удар, чтобы устранить угрозу", — сказал Нетаньяху в своем вступительном слове на заседании.

По словам премьера, армия обороны Израиля уничтожила тысячи ракет малой дальности. Все они были нацелены на причинение вреда гражданам израильского государства, а также силам страны в Галилее.

Кроме того, ЦАХАЛ перехватил все беспилотники, которые "Хезболла" запускала по стратегическим целям в центре страны.

Противодействие исламистам

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль нанес "Хезболли" неожиданные и сокрушительные удары.

Три недели назад мы устранили ее начальника штаба (Фуада Шукру. — ред.). Сегодня мы сорвали план атаки. Хасан Нассрала из «Хезболлы» в Бейруте и Аль Хаменеи в Тегеране должны знать, что это еще один шаг на пути к изменению ситуации на севере и безопасного возвращения наших жителей в свои дома", — сказал израильский премьер.