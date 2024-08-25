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Ізраїль та Хезболла влаштували ракетну перестрілку — в США відреагували

25 серпня 2024 11:53
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Хезболла скоїла ракетний удар по Ізраїлю — деталі
ЦАХАЛ атакує вночі позиції Хезболли. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У ліванському терористичному угрупуванню "Хезболла" заявили, що запустили по Ізраїлю 320 ракет та кілька безпілотників. Таким чином, бойовики відповіли на вбивство ізраїльськими військовиками польового командира терористів, яке сталося ще минулого місяця.

Про це інформує The Times of Israel.

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"Хезболла" знову атакували Ізраїль

Як стверджують мусульманські терористи, вони атакували 11 військових баз ЦАХАЛу на півночі країни. Тим часом в Ізраїлі на дві доби оголосили надзвичайну ситуацію.

Видання додає, що перед атакою терористів ізраїльські бойові літаки здійснили серію потужних авіаударів на випередження по території Лівану. У ЦАХАЛ та ВПС Ізраїлю пояснили це тим, що бойовики готували серію терактів у низці цивільних об'єктів та у місцях великого скупчення людей на території Ізраїлю. 

Як відреагували у США

На інцидент вже відреагували у США: там заявили, що конфлікт "Хезболли" та Ізраїлю може спричинити масштабніший конфлікт, куди можуть втрутитись США та Іран.

"Наші високопосадовці постійно спілкуються зі своїми ізраїльськими колегами. Ми продовжуватимемо підтримувати право Ізраїлю на самооборону і працюватимемо над стабільністю в регіоні", — сказав речник Ради нацбезпеки Білого дому Шон Саветт, чиї слова наводить агенція Reuters

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