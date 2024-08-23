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Єгипет передасть Хамасу переглянуту пропозицію щодо заручників та перемир'я

23 серпня 2024 17:37
Галина Шподарева - редактор
Переговори Ізраїля та Хамас в Каїрі — які результати
Військові Ізраїля вертаються на базу. Фото: aljazeera.com
Галина Шподарева - редактор

Хамас отримає від Єгипту переглянуту пропозицію про перемир'я щодо заручників після переговорів у Каїрі. Напередодні ввечері ізраїльська переговорна група високого рівня повернулася з перемовин з Хамасом щодо укладення угоди про звільнення заручників і припинення вогню.

Про це повідомило видання The Times of Israel у п'ятницю, 23 серпня.

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Згідно з повідомленням, був досягнутий прогрес у подоланні незгод з Каїром щодо прикордонного переходу Рафах, який був закритий після того, як Ізраїль окупував палестинську сторону кордону між Газою і Єгиптом у травні.

Як повідомляється, Єгипет ухвалить змінені розділи, що стосуються перетину кордону, а також домовленості щодо коридору Філадефі — буферної зони, яка відокремлює Єгипет від Ізраїлю і Сектору Газа.

"Американські та єгипетські переговірники працюють цілодобово, щоб змусити палестинське терористичне угрупування взяти участь у наступному раунді непрямих переговорів, який, ймовірно, відбудеться в неділю", — йдеться в публікації. 

Відомо, що Каїр відмовлявся прийняти пропозицію США, представлену держсекретарем Ентоні Блінкеном в Досі минулого тижня, до вчорашніх переговорів.

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