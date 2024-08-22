Вночі 22 серпня ЦАХАЛ вдарив авіацією по об'єктах Хезболли в Лівані

Ізраїль вдарив по 10 об'єктах Хезболли на півдні Лівану — подробиці
Ізраїльські сили завдали удару по об'єктах Хезболли в 10 різних районах на півдні Лівану. Там було уражено склади зі зброєю, ракетну установку та будівлі, які використовує організація.
Про це пише The Times of Israel у четвер, 22 серпня.
מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה יעדי טרור של חיזבאללה ביותר מ-10 מרחבים שונים בדרום לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 22, 2024
בין המטרות שהותקפו, מחסני אמל״ח, מבנים צבאיים ומשגר ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל pic.twitter.com/x2vO1zUBtO
Удари по Хезбол лі в Лівані
За даними ЦАХАЛУ, вночі вони завдали "масштабних" авіаційних ударів по об'єктах "Хезболли": по складах зброї, будівлях, які використовуються "Хезболлою", та ракетній установці в десяти різних районах на півдні Лівану.
У матеріалі йдеться, що широкомасштабні обстріли стали відповіддю на вчорашній ракетний обстріл організації 50 ракетами по північному місту Кацрін. Внаслідок цього там було поранено одного громадянина Ізраїлю та зафіксовано пошкодження.
Читайте Новини.LIVE!