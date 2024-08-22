Вночі 22 серпня ЦАХАЛ вдарив авіацією по об'єктах Хезболли в Лівані

Авіаудар по Лівану. Ілюстративне фото: Reuters

Ізраїльські сили завдали удару по об'єктах Хезболли в 10 різних районах на півдні Лівану. Там було уражено склади зі зброєю, ракетну установку та будівлі, які використовує організація.

Про це пише The Times of Israel у четвер, 22 серпня.

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בין המטרות שהותקפו, מחסני אמל״ח, מבנים צבאיים ומשגר ששימשו את ארגון הטרור חיזבאללה להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל pic.twitter.com/x2vO1zUBtO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 22, 2024

Удари по Хезбол лі в Лівані

За даними ЦАХАЛУ, вночі вони завдали "масштабних" авіаційних ударів по об'єктах "Хезболли": по складах зброї, будівлях, які використовуються "Хезболлою", та ракетній установці в десяти різних районах на півдні Лівану.

У матеріалі йдеться, що широкомасштабні обстріли стали відповіддю на вчорашній ракетний обстріл організації 50 ракетами по північному місту Кацрін. Внаслідок цього там було поранено одного громадянина Ізраїлю та зафіксовано пошкодження.