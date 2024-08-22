Ночью 22 августа ЦАХАЛ ударил авиацией по объектам Хезболла в Ливане

Израиль ударил по 10 объектам Хезболлы на юге Ливана — подробности
Израильские силы нанесли удар по объектам Хезболлы в 10 разных районах на юге Ливана. Там были поражены склады с оружием, ракетная установка и здания, которые использует организация.
Об этом пишет The Times of Israel в четверг, 22 августа.
מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה יעדי טרור של חיזבאללה ביותר משר לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 22, 2024
בין המטרות שהותקפו, מחסני אמל״ח, מבנים צבאיים ומשגר ששימשואא זבאללה להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל pic.twitter.com/x2vO1zUBt
Удары по Хезболле в Ливане
По данным ЦАХАЛа, ночью они нанесли "масштабные" авиационные удары по объектам "Хезболлы": по складам оружия, здании, которое использует "Хезболла" и ракетной установке в десяти различных районах на юге Ливана.
В материале говорится, что широкомасштабные обстрелы стали ответом на вчерашний ракетный обстрел организации 50 ракетами по северному городу Кацрин. В результате этого там был ранен один гражданин Израиля и зафиксированы повреждения.
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