Переговоры Израиля и Хамас в Каире – какие результаты

Военные Израиля возвращаются на базу. Фото: aljazeera.com

Хамас получит от Египта пересмотренное предложение о перемирии в отношении заложников после переговоров в Каире. Накануне вечером израильская переговорная группа высокого уровня вернулась с переговоров с Хамасом о заключении соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

Об этом сообщило издание The Times of Israel в пятницу, 23 августа.

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Согласно сообщению, был достигнут прогресс в преодолении несогласий с Каиром по пограничному переходу Рафах, который был закрыт после того, как Израиль занял палестинскую сторону границы между Газой и Египтом в мае.

Как сообщается, Египет примет измененные разделы, касающиеся пересечения границы, а также договоренности по коридору Филадефи — буферной зоне, отделяющей Египет от Израиля и Сектора Газа.

"Американские и египетские переговорщики работают круглосуточно, чтобы вынудить палестинскую террористическую группировку принять участие в следующем раунде косвенных переговоров, который, вероятно, состоится в воскресенье", — говорится в публикации.

Известно, что Каир отказывался принять предложение США, представленное госсекретарем Энтони Блинкеном в Дохе на прошлой неделе, до вчерашних переговоров.