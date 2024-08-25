Хезболла совершила ракетный удар по Израилю.

ЦАХАЛ атакует ночью позиции Хезболла. Фото: скриншот

В ливанской террористической группировке "Хезболла" заявили, что запустили по Израилю 320 ракет и несколько беспилотников. Таким образом, боевики ответили на убийство израильскими военными полевого командира террористов, которое произошло еще в прошлом месяце.

Об этом информирует The Times of Israel.

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Как утверждают мусульманские террористы, они атаковали 11 военных баз ЦАХАЛа на севере страны. Тем временем в Израиле на двое суток объявили чрезвычайную ситуацию.

Издание добавляет, что перед атакой террористов израильские боевые самолеты совершили серию мощных авиаударов на опережение по территории Ливана. В ЦАХАЛ и ВВС Израиля это объяснили тем, что боевики готовили серию терактов в ряде гражданских объектов и в местах большого скопления людей на территории Израиля.

Как отреагировали в США

На инцидент уже отреагировали в США: там заявили, что конфликт "Хезболлы" и Израиля может повлечь за собой более масштабный конфликт, куда могут вмешаться США и Иран.

"Наши чиновники постоянно общаются со своими израильскими коллегами. Мы будем продолжать поддерживать право Израиля на самооборону и будем работать над стабильностью в регионе", — сказал спикер Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт, чьи слова приводит агентство Reuters.