В городе Суровикино в колонии №19 ликвидировали террористов, захвативших территорию

Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать
В Волгоградской области России заключенные колонии строгого режима в пятницу, 23 августа, захватили заложников. Один из них надел жилет, начиненный взрывчаткой, но не смог его взорвать — заключенного ликвидировал спецназ.
Об этом сообщают российские СМИ.
Захват колонии в Суровикино
Российские медиа писали, что один из террористов — 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи надел жилет с самодельным взрывным устройством. Но когда он пытался себя взорвать, система не сработала — снайперы СОБРа ликвидировали заключенного.
После этого на территорию колонии вошел спецназ Федеральной службы наказаний России и зачистил территорию.
Известно, что штурм колонии №19 длился полчаса: операция началась в 16.00 и завершилась в 16.30. В общей сложности были ликвидированы четыре террориста, всех заложников освободили.
Кроме того, известно о трех сотрудниках колонии, погибших в результате теракта связей.
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