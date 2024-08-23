В городе Суровикино в колонии №19 ликвидировали террористов, захвативших территорию

Террористы в колонии. Фото: скриншот с видео

В Волгоградской области России заключенные колонии строгого режима в пятницу, 23 августа, захватили заложников. Один из них надел жилет, начиненный взрывчаткой, но не смог его взорвать — заключенного ликвидировал спецназ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Российские медиа писали, что один из террористов — 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи надел жилет с самодельным взрывным устройством. Но когда он пытался себя взорвать, система не сработала — снайперы СОБРа ликвидировали заключенного.

Заключенный в жилете. Фото: росСМИ

После этого на территорию колонии вошел спецназ Федеральной службы наказаний России и зачистил территорию.

Известно, что штурм колонии №19 длился полчаса: операция началась в 16.00 и завершилась в 16.30. В общей сложности были ликвидированы четыре террориста, всех заложников освободили.

Кроме того, известно о трех сотрудниках колонии, погибших в результате теракта связей.