Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать arrow

Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

23 августа 2024 19:49
Евгения Брюховецкая - редактор
В городе Суровикино в колонии №19 ликвидировали террористов, захвативших территорию
Террористы в колонии. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Волгоградской области России заключенные колонии строгого режима в пятницу, 23 августа, захватили заложников. Один из них надел жилет, начиненный взрывчаткой, но не смог его взорвать — заключенного ликвидировал спецназ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Захват колонии в Суровикино

Российские медиа писали, что один из террористов — 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи надел жилет с самодельным взрывным устройством. Но когда он пытался себя взорвать, система не сработала — снайперы СОБРа ликвидировали заключенного.

null
Заключенный в жилете. Фото: росСМИ

После этого на территорию колонии вошел спецназ Федеральной службы наказаний России и зачистил территорию.

Известно, что штурм колонии №19 длился полчаса: операция началась в 16.00 и завершилась в 16.30. В общей сложности были ликвидированы четыре террориста, всех заложников освободили.

Кроме того, известно о трех сотрудниках колонии, погибших в результате теракта связей.

Также важные новости дня по теме:

теракт убийство террористы тюрьма заключенные Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту