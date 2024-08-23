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Захват заложников в российской колонии — на одном из заключенных "жилет смертника"

23 августа 2024 17:15
Евгения Брюховецкая - редактор
В колонии в Суровикино один из заключенных может иметь при себе взрывчатку
Террорист в жилете. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Волгоградской области России заключенные колонии строгого режима захватили заложников. Один из них, вероятно, одет в "жилет смертника".

Об этом пишут ряд российских Telegram-каналов.

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СМИ пишут, что один из террористов, вероятно, одет в жилет с самодельным взрывным устройством. В руках он держит предмет, похожий на детонатор. Откуда в колонии могли взяться взрывоопасные и горючие вещества — неизвестно.

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Заключенный в жилете. Фото: росСМИ
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Заключенный в жилете. Фото: росСМИ

Как известно, бунт заключенных произошел во время заседания   дисциплинарной комиссии. На ряде опубликованных видео видны окровавленные   тела   работников колонии, которых ранили и убили сами заключенные.  

Четверо нападающих с ножами в руках назвали себя "моджахедами Исламского государства". В то же время инцидент подтвердили в региональном управлении Федеральной службе исполнения наказаний. По их словам, сейчас "проводятся мероприятия по освобождению заложников".

Кроме того, точное количество заложников пока неизвестно, однако пяти лицам, включая начальника колонии Андрея Девятова, удалось скрыться. На место приехал спецназ, а заключенные требуют два миллиона долларов и вертолет. Для этого одного из раненых заложников они вынудили обратиться к Владимиру Путину с просьбой выполнить их требования.

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16:51 АТЕШ обнаружил месторасположение одного из российских полевых складов из БК на Донеччине

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